ПОХОЖ? ⟩ Брюнет с широкой улыбкой: как выглядит внук Маргариты Тереховой

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Николай Добрынин воспитывал Михаила до шестнадцати лет, передает teleprogramma.pro.
Николай Добрынин воспитывал Михаила до шестнадцати лет, передает teleprogramma.pro.
На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился кадр, на котором запечатлен актер Николай Добрынин и его приемный сын Михаил. Подростка он воспитывал до шестнадцати лет. Это сын его второй жены Анны Тереховой, дочери «Миледи» Маргариты Тереховой. В свое время Николай Добрынин усыновил Михаила. Надо отметить, что молодой человек вырос настоящим красавцем.
«Николай Добрынин с сыном», — подписали кадр фанаты.
«Очень любим вас. Вы — красавцы», «Мой любимый герой в «Сватах». Благослови бог эту семью», «Это его приемный сын в предыдущем браке с Анной Тереховой. Но для мальчика он стал настоящим отцом и не прекратились самые душевные отношения даже после развода», — заметили в комментариях пользователи.