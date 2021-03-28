ПОХОЖ? ⟩ Брюнет с широкой улыбкой: как выглядит внук Маргариты Тереховой

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился кадр, на котором запечатлен актер Николай Добрынин и его приемный сын Михаил. Подростка он воспитывал до шестнадцати лет. Это сын его второй жены Анны Тереховой, дочери «Миледи» Маргариты Тереховой. В свое время Николай Добрынин усыновил Михаила. Надо отметить, что молодой человек вырос настоящим красавцем.