ФОТО СО СВАДЬБЫ ⟩ Сергей Жигунов тайно женился на копии Заворотнюк

Новая избранница Жигунова – журналистка из Приморья Виктория Ворожбит. На некоторых снимках она, как две капли воды, похожа на бывшую возлюбленную актера Анастасию Заворотнюк, с которой его связывали любовные отношения в момент съемок сериала "Моя прекрасная няня". Правда, партнеры по съемочной площадке так и не поженились.

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Третья свадьба 58-летнего Сергея Жигунова прошла скромно и без наплыва гостей. Но, судя по фотографиям, которые опубликовали новоиспечённые муж и жена, событие получилось счастливым и романтичным.

Пара не стала афишировать подробности свадебных торжеств, но супруг не сдержался и похвастался в Instagram, что Виктория взяла его фамилию.