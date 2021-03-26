Уже не скрыть: муж Ксении Бородиной сообщил о грядущем пополнении

Супруг телеведущей в личном блоге поделился фотографией, на которой позирует вместе с возлюбленной. Предприниматель сообщил, что в пятницу утром пара решила улететь куда-нибудь на выходные и уже через пару часов была в аэропорту.
Курбан Омаров и Ксения Бородина стоят в обнимку на фоне взлетно-посадочных полос в Шереметьево. Ведущая «Дома-2» расположилась вполоборота к камере, в районе талии у нее находится сумка, а футболка заметно выпирает в области живота. Подписчики тут же предположили, что девушка находится в интересном положении.
У Курбана Омарова уточнили, не беременна ли супруга. Он ответил коротко: «Да». Правда, не все верят в эту версию. Возможно, муж Ксении Бородиной просто решил подшутить над подписчиками. В комментариях под фото мнения разделились.
Напомним, брак Ксении Бородиной и Курбана Омарова начался со скандала. Несколько лет назад телеведущая в личном блоге поделилась скриншотами переписок, из которых следует, что супруг постоянно ей изменял. Артистка заявила, что хочет развестись, однако позднее сменила гнев на милость, все же сохранив семью.
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