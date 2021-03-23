ЖУТКОЕ ВИДЕО ⟩ «Он мне всё разломал в щепки и сжег»: Малахов показал больную экс-жену Аршавина, у которой провалился нос из-за некроза

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, которая в последнее время скрывает свое лицо, дала интервью Андрею Малахову для ток-шоу «Прямой эфир», впервые показав изуродованное лицо аутоиммунным некрозом.

Судя по записи съемки проходили в больничной палате, где сейчас она проходит лечение. На видео анонса к шоу видно, как сильно изменилась внешность тяжелобольной Казьминой – ее нос буквально провалился в лицо, а ее вид довольно удручающий.

В ходе откровенного разговора с Малаховым она рассказала, как поступил с ней экс-супруг, назвав его психопатом, который «изуродовал ей всю жизнь». «*** какой-то в жизни моей. Он мне всё разломал в щепки и сжег», — говорит Казьмина.

По ее словам, после развода Аршавин приехал в квартиру с охраной, чтобы собрать свои вещи. Она поступила так же, наняв охрану, так как боялась вспышек гнева экс-возлюбленного.

Известно, что сейчас Аршавин работает в «Зените» директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, однако несмотря на финансовое благополучие помочь Казьминой отказывается.

Узнав об этом, Малахов жестко раскритиковал Аршавина, назвав его ублюдком и подчеркнув, что теперь его деньги и вовсе не нужны. Возможно теперь Малахов сам окажет столь необходимую помощь Казьминой. «При всем уважении, этот человек являлся лицом сборной России. Он воспитывает молодое поколение. Родители приводят к нему своих детей. Чему этот ублюдок может их научить?! Да ты просто позвони ей, просто приди, подержи за руку! Никто не требует твоих денег. Засунь их себе в одно место!» — сказал Малахов.

Бывшая жена футболиста также поделилась процессом лечения. Она подчеркнула, что уже на протяжении нескольких лет живет с постоянной болью, а чтобы как-то справиться с положением, делает регулярно уколы. Казьмина уже прошла две операции, однако они лишь дали небольшую ремиссию, но не остановили течение заболевания. Сейчас от болезни уже разрушились полностью либо частично челюсть, скулы, губы, нос.

Тем не менее она продолжает жить в неопределенности, что с ней будет дальше, и лишь поддержка детей и родных помогает ей находить силы бороться со страшной болезнью. Алиса считает, что ее сглазила мать Андрея.

«Моя жизнь похожа на край обрыва… Кто-то очень хочет уничтожить меня, а детей оставить без мамы… Мы долго не могли найти доктора, который во всем бы разобрался», — рассказала Казьмина. 23

Экс-супруга Аршавина сообщила, что в феврале она была на волоске от смерти. Алиса 8 дней провела в реанимации, где 4 дня находилась в искусственной коме. Сейчас же она попала в больницу с коронавирусом.

Мать Казьминой пояснила, что сейчас ее состояние улучшилось, кашель уже не так сильно беспокоит и нормализовалась температура, но о выздоровлении от COVID-19 еще рано говорить.

Женщина рассказала, что впервые они узнали о страшном диагнозе весной 2020 года. На первой операции в Петербурге ей все вычистили, в результате чего как раз и произошел провал наружного носа. Теперь ей требуется пластическая операция. «Уже было две операции. Это пожирающий с лобной доли мозга аутоиммунный некроз со вторичным васкулитом. Режет все на своем пути: хрящи, слизистые, челюстно-лицевые ткани. Пока только гормоны помогают приостанавливать аутоиммунный процесс некроза», – добавила женщина.



