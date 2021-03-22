Предсказание ⟩ Мэрилин Керро: Кая Каллас доведет нас до еще более сильного кризиса

Керро предсказывает, что нас ждет в ближайшие месяцы и как изменится кризис. «Здесь должен произойти полный локдаун. Мы приближаемся к какому-то совершенно катастрофическому кризису. Вижу большой ураган и маленький ураган. Большой - всегда мощнее, а вот маленький ураган преподнесет нам только кусочки информации. Большой ураган — это и есть решающая часть», - говорит она.

Будущее не видится радужным, потому что ведьма видит на картах большой коллапс. «Люди просто падают. Это не обязательно означает, что мы сейчас столкнемся с таким кризисом, что люди начнут умирать на ходу. Скорее то, что все что мы создали в нашем обществе — все это вот-вот рухнет с этим коронакризисом. Причем сие указывает, что все обрушится еще с большей силой, чем мы думали».

Керро также рассказала о предстоящих президентских выборах. «Все изменится, когда придет другой президент. У меня есть сильное предчувствие, что на этот раз президентом будет мужчина. Он начнет двигать все по-другому. С очень высокой вероятностью Кая приведет нас к еще большему кризису», - говорит ясновидящая.

Карты также показывают на то, чему Керро не находит объяснения. «Когда я только запускала свой канал на Youtube, я уже говорила о том, как люди будут массово уходить, только я не понимаю, чем это вызвано».