ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАЕТ! ⟩ Кая Каллас ходит с сумочкой, которую может себе позволить далеко не каждая модница

Читатель портала Elu24 прислал фото, на котором видно, что Каллас является счастливой обладательницей сумочки бренда Burberry, цены на которую могут достигать 2000 евро.

Наш стильный премьер имеет в своем арсенале сумочку из черной кожи известнейшего бренда, а ее цена варьируется от 1390 до 1850 евро. На официальной странице Burberry подобную сумочку можно найти в трех размерах.