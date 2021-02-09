ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАЕТ! ⟩ Кая Каллас ходит с сумочкой, которую может себе позволить далеко не каждая модница
В понедельник, 8 февраля, премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила студию Радио 4, куда пришла с очень заметным аксессуаром.
В понедельник, 8 февраля, премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила студию Радио 4, куда пришла с очень заметным аксессуаром.
Читатель портала Elu24 прислал фото, на котором видно, что Каллас является счастливой обладательницей сумочки бренда Burberry, цены на которую могут достигать 2000 евро.
Работники портала проверили эту информацию, и она оказалась правдивой.
Наш стильный премьер имеет в своем арсенале сумочку из черной кожи известнейшего бренда, а ее цена варьируется от 1390 до 1850 евро. На официальной странице Burberry подобную сумочку можно найти в трех размерах.
Posted by Raadio 4 / Радио 4 on Esmaspäev, 8. veebruar 2021