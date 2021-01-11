Пн, 11.01.2021
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НЕ РАНОВАТО? ⟩ Дочери эстонской королевы спорта покоряют Instagram

Грете Гриффин

ФОТО: Instagram / @gretegiii

Эстонская спортсменка Грете Гриффин (27) - мама двоих прекрасных дочек, снимками которых она часто делится на своей странице в Instagram. Теперь же у девочек появились собственные аккаунты в социальной сети.

Грете призвала подписчиков своей страницы подписаться и на страницы ее дочерей, 3-летней Глории и годовалой Гамеи, где можно наблюдать за их жизнью и приключениями.

Естественно, юные блогеры не сами создали свои аккаунты - на обеих страничках сказано, что за все отвечают их мама и папа.

Скриншот с Instagram Story.

ФОТО: Grete Griffin / Instagram

Скриншот с Instagram Story.

ФОТО: Grete Griffin / Instagram

Муж Грете и отец девочек - игрок в американский футбол (NFL) Роберт Гриффин III. У него также есть дочь от первого брака, у которой тоже есть свой аккаунт в Instagram.

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