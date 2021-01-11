НЕ РАНОВАТО? ⟩ Дочери эстонской королевы спорта покоряют Instagram

Грете призвала подписчиков своей страницы подписаться и на страницы ее дочерей, 3-летней Глории и годовалой Гамеи, где можно наблюдать за их жизнью и приключениями.

Естественно, юные блогеры не сами создали свои аккаунты - на обеих страничках сказано, что за все отвечают их мама и папа.

Скриншот с Instagram Story. ФОТО: Grete Griffin / Instagram

Скриншот с Instagram Story. ФОТО: Grete Griffin / Instagram