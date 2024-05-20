Видео На берегу Балтийского моря прохожий заметил необычное животное: эксперт рассказал, нормально ли это

Видео: Бобр на пляже в Юрмале

RUS TVNET обратилась к Марису Лиелкалнсу, представителю Рижского зоопарка, который подтвердил, что животное, показанное на видео - бобр, который после купания выполз на берег и пытается расчесать свою шерсть.

По его словам, это не «рядовая ситуация, но нельзя сказать, что это что-то экстраординарное».

Эксперт отметил, что обычно бобры обитают в пресных водоемах - реках, ручьях, прудах, озерах, где строят плотины и свои домики, а также растят потомство.

«Вместе с ними живут детеныши, родившиеся в прошлом году, которые не только помогают »по хозяйству«, но и осваивают навыки, необходимые самому крупному грызуну нашего края», - поделился Марис Лиелкалнс.

«Проведя очередную зиму с родителями, двухлетки выходят в мир искать счастья и найти свободный уголок, чтобы создать свою территорию и, следовательно, основать свою семью. Те бобры, которые живут близко к морю, иногда оказываются на берегу. И тогда мы видим их там», - добавил он.

Представитель Рижского зоопарка отметил, что подобные сцены чаще можно увидеть ранней весной - в апреле, но и сейчас, оказывается, бобр ищет место для своего нового дома.

Марис Лиелкалнс заметил, что бобру «остается пожелать успехов в этом начинании, ведь конкуренция достаточно высока - численность бобров в Латвии оценивается примерно в 61 тысячу особей».