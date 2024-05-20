ГОРОСКОП НА 20 МАЯ У Тельцов будет отличный день, Близнецов ждут неприятности

Стрелец

Благоприятный день для учебы, сбора и анализа информации. Вы любознательны, быстро увлекаетесь всем новым. Часто неподдельного интереса оказывается достаточно, чтобы достичь первых успехов, а они вдохновляют вас двигаться дальше. Не всегда легко найти общий язык с окружающими; порой они понимают вас неправильно, приходится не раз и не два объяснять простейшие вещи. Запаситесь терпением, спокойствием и дружелюбием. Все это вам сегодня очень пригодится. Позже вы не раз поблагодарите себя за то, что не стали горячиться, не пошли у эмоций на поводу.

Козерог

Начало дня может быть довольно сложным. Появляются новые дела и задачи, требующие решения. Не всегда вам удается быстро разобраться, что на самом деле важно и срочно, а что можно отложить на потом или поручить кому-нибудь другому. К счастью, времени для размышлений достаточно, спешить никуда не нужно. Вторая половина дня будет совсем другой: легкой и интересной, полной приятных встреч и ярких впечатлений. Она подходит и для романтического свидания, и для общения с друзьями. Не исключены новые знакомства. Обычно они очень приятны. Вы легко находите подход к людям, многим нравитесь.

Водолей

День приятного общения. Хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Вы быстро находите общий язык с очень разными людьми. Даже на тех, кому обычно никто не нравится, свойственным вам дружелюбие и жизнерадостность производят хорошее впечатление. Подходит день и для решения финансовых вопросов. Вероятны значительные денежные поступления. Вы правильно распорядитесь полученной суммой, не потратите ее на пустяки. Вечер обещает успехи в учебе и отлично подходит для любых творческих занятий. Некоторые представители знака найдут новый источник вдохновения.

Рыбы

Благоприятный плодотворный день. Вы проявляете инициативу в делах, с энтузиазмом беретесь за то, что долго откладывали. Вы действуете не так, как другие, и часто именно поэтому добиваетесь успеха. Возможны неожиданные встречи, которым вы будете очень рады. Некоторые представители знака смогут восстановить давние деловые связи, получат интересные предложения о сотрудничестве. Времени на размышления будет маловато, но интуиция поможет быстро принять верное решение. Не бойтесь сложных задач. Вы наверняка справитесь с их решением, а если возникнут трудности, помогут проверенные союзники.