Благоприятный день для хорошо знакомой работы, привычных дел. Тут все дается довольно легко, можно не опасаться неприятных сюрпризов, досадных ошибок и неудач. Но и скучать не приходится, ведь к решению многих задач можно подойти творчески.
ГОРОСКОП НА 20 МАЯ ⟩ У Тельцов будет отличный день, Близнецов ждут неприятности
Будет шанс научиться тому, что вскоре пригодится.Вряд ли удастся совершенно избежать разногласий и споров. Сейчас не все склонны прислушиваться к чужому мнению. Некоторые игнорируют даже очень хорошие советы, поступают по-своему, а потом жалеют об этом и сердятся на тех, кто ни в чем не виноват. Но до серьезных конфликтов дело не доходит: всем ясно, что лучше сгладить острые углы.
Овен
Удачный день, яркий и насыщенный. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела, многое получается хорошо. Часто вы блестяще справляетесь там, где другие потерпели неудачу. Окружающие заметят ваши успехи, оценят подход к решению проблем и станут относиться к вам с большим уважением. Возможны необычные знакомства, встречи, которые запомнятся надолго. Некоторым Овнам они помогут изменить отношение к вещам, казавшимся привычными. Не исключено, что сегодня вы получите полезные советы, а вскоре за ними последуют предложения, от которых не захочется отказываться.
Телец
Отличный день: насыщенный, плодотворный и интересный. Вы не тратите время на пустяки, делаете много полезного и для себя, и для окружающих. Для некоторых Тельцов день будет связан с важными открытиями. Другие представители знака получат информацию, которая поможет им справиться со сложным делом или подскажет, как достичь давно поставленной цели. Гармонично складываются отношения с близкими, общение радует и вас, и их. Напомните о себе людям, по которым скучали. День отлично подходит для того, чтобы восстановить старые связи.
Близнецы
В первой половине дня возможны мелкие неприятности, досадные недоразумения. Не все идет по плану, и порой это заставляет вас переживать и волноваться. Но серьезных причин для тревоги нет. Скоро ситуация изменится к лучшему, вы почувствуете себя гораздо свободнее и увереннее. Возможны приятные известия издалека, а также интересные предложения, на которые захочется немедленно согласиться. Вторая половина дня радует необычными встречами. Будет возможность познакомиться с людьми, о которых вы слышали много хорошего. Не исключено начало дружеских отношений.
Рак
В начале дня появляется много новых идей, и вы с энтузиазмом беретесь за их реализацию. Имейте в виду: тут лучше не торопиться и сначала все как следует обдумать; так вы сможете избежать ошибок, досадных недоразумений. Стоит прислушаться к советам, которые дают старые знакомые. Часто чужие знания помогают вам найти кратчайший путь к цели. Вторая половина дня дает возможность осуществить задуманное давным-давно. Подходит это время и для того, чтобы повидаться со старыми знакомыми. Найдется масса интересных тем для разговора, могут появиться общие планы.
Лев
Насыщенный день. Будет много интересных дел, некоторые Львы смогут сосредоточиться на том, что их по-настоящему увлекает. Не исключены новые знакомства. Найдется много людей, с которыми вы сможете поговорить о своих делах, поделиться планами, и это пойдет на пользу. Вероятны удачные покупки, в том числе крупные. Вы безошибочно хорошие вещи, мгновенно понимаете, на что стоит потратить деньги, а без чего легко обойтись. Вторая половина дня обещает романтические сюрпризы, которым вы будете очень рады.
Дева
В первой половине дня стоит быть осторожнее. Это не лучшее время для того, чтобы принимать важные решения второпях. Первое впечатление о людях и событиях не всегда оказывается верным, вам нужно чуть больше времени, чтобы во всем разобраться. Важно принимать решения самостоятельно. Советы окружающих порой сбивают вас с толку. Вторая половина дня складывается удачнее. Она подходит для того, чтобы взяться за новые дела. Вы быстро во всем разберетесь, вовремя получите полезную информацию, не допустите ошибок. Не исключены приятные знакомства.
Весы
Не самый плодотворный день. Может быть сложно собраться с мыслями, избежать ошибок. Приходится заниматься несколькими делами сразу, есть риск что-то забыть или перепутать. Появляются неплохие идеи, но момент для их реализации сейчас не самый подходящий; стоит запастись терпением. Окружающим во много поддерживают вас, это неизменно поднимает настроение и радует. В трудный момент вы можете обратиться к близким: они найдут способ помочь вам, да и настроение наверняка поднимут. Некоторые Весы смогут помириться с человеком, о ссоре с которым очень сожалели.
Скорпион
День благоприятен. Сегодня вы сможете успешно завершить дела, которым уже отдали немало времени и сил, и останетесь довольны результатом. Возможны плодотворные деловые переговоры, некоторые Скорпионы получат заманчивые предложения о сотрудничестве. Решения, принятые сегодня, могут положить начало новому этапу вашей карьеры. Вечер радует хорошими новостями. Вероятны известия от людей, о которых вы в последнее время беспокоились. Не исключены романтические сюрпризы и запоминающиеся знаки внимания.
Стрелец
Благоприятный день для учебы, сбора и анализа информации. Вы любознательны, быстро увлекаетесь всем новым. Часто неподдельного интереса оказывается достаточно, чтобы достичь первых успехов, а они вдохновляют вас двигаться дальше. Не всегда легко найти общий язык с окружающими; порой они понимают вас неправильно, приходится не раз и не два объяснять простейшие вещи. Запаситесь терпением, спокойствием и дружелюбием. Все это вам сегодня очень пригодится. Позже вы не раз поблагодарите себя за то, что не стали горячиться, не пошли у эмоций на поводу.
Козерог
Начало дня может быть довольно сложным. Появляются новые дела и задачи, требующие решения. Не всегда вам удается быстро разобраться, что на самом деле важно и срочно, а что можно отложить на потом или поручить кому-нибудь другому. К счастью, времени для размышлений достаточно, спешить никуда не нужно. Вторая половина дня будет совсем другой: легкой и интересной, полной приятных встреч и ярких впечатлений. Она подходит и для романтического свидания, и для общения с друзьями. Не исключены новые знакомства. Обычно они очень приятны. Вы легко находите подход к людям, многим нравитесь.
Водолей
День приятного общения. Хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Вы быстро находите общий язык с очень разными людьми. Даже на тех, кому обычно никто не нравится, свойственным вам дружелюбие и жизнерадостность производят хорошее впечатление. Подходит день и для решения финансовых вопросов. Вероятны значительные денежные поступления. Вы правильно распорядитесь полученной суммой, не потратите ее на пустяки. Вечер обещает успехи в учебе и отлично подходит для любых творческих занятий. Некоторые представители знака найдут новый источник вдохновения.
Рыбы
Благоприятный плодотворный день. Вы проявляете инициативу в делах, с энтузиазмом беретесь за то, что долго откладывали. Вы действуете не так, как другие, и часто именно поэтому добиваетесь успеха. Возможны неожиданные встречи, которым вы будете очень рады. Некоторые представители знака смогут восстановить давние деловые связи, получат интересные предложения о сотрудничестве. Времени на размышления будет маловато, но интуиция поможет быстро принять верное решение. Не бойтесь сложных задач. Вы наверняка справитесь с их решением, а если возникнут трудности, помогут проверенные союзники.