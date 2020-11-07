Гороскоп на 7 ноября: суббота располагает к общению и созерцанию

Дева

Не планируйте на дневные часы больших нагрузок, занимайтесь привычными делами. Вы можете внести в них некоторые изменения (например, поменять порядок действий, или привлечь нового человека), но кардинальных новшеств вводить все же не стоит. Вечер благоприятен для супружеских контактов, встреч с единомышленниками. Вы можете дать или получить хороший, но неожиданный совет, если испытываете затруднения в сфере коллективной психологии, а также в таких областях, как бытовая техника, электроника, незнакомые вам средства и способы связи, оформление покупок и продаж.

Весы

Днем стоит доделать начатые накануне дела. Но можно, наоборот, попробовать отвлечься от напряжения, вызванного ими. Вечером появится возможность удачно обновить свою финансовую ситуацию. Попробуйте подключить необычный вид заработка, поработать в новом коллективе или по новому расписанию. Так вы сумеете продвинуться в решении материальных вопросов, снизить внутреннее беспокойство. Скрытность в деловых вопросах пойдет вам на пользу. Неожиданные решения, подсказанные интуицией и вдохновением, будут уместными - например, позволят сэкономить время, более рационально построить работу.

Скорпион

День располагает к тому, чтобы заняться частной жизнью. Вплоть до 15 часов дня есть смысл разобраться с домашними заботами. Если вы устали, то попробуйте устроить короткий перерыв, сбросить с себя возбуждение от активной деятельности и недавнего напряжения. Вечер благоприятен для любовных свиданий, интересного активного отдыха, интеллектуальных занятий и развивающих игр с детьми. Октябрьские Скорпионы могут правильно настроить себя на предстоящие подвиги, создав нужный комфортный психологический настрой путем чтения, общения, прослушивания музыки, творческих размышлений.

Стрелец

В дневные часы вы сможете достаточно хладнокровно отнестись к тому, что узнали, или к тому, что вдруг пришло вам на ум. Новые короткие поездки и попытки связаться с людьми не очень перспективны. Вечером люди вокруг вас проявят больше чувствительности, эмоциональности, те же свойства появятся и у вас. В это время будет трудно согласовать свои вкусы и предпочтения с мнением окружающих. В отношениях возможно временное охлаждение. Держите себя в руках, не теряйте душевного равновесия. Не пренебрегайте советом и сочувствием близких, беседа с ними может оказаться настоящим спасением.

Козерог

В течение дня ваши сомнения относительно материального положения улягутся. Вам придется смириться с неизбежным, но вы найдете в себе силы отказаться от несбыточных мечтаний. Удача, которой вы все же добились, послужит хорошим противовесом неприятным мыслям. Вечернее время очень удачно для связей, переговоров, работы с информацией и документами. Уединение, таинственность, необычный режим и новые интуитивные соображения будут стимулировать ваш ум, побуждая его справиться с мелкими препятствиями, выяснить непонятные детали. Связь с любимыми людьми может быть затруднена.

Водолей

Дневные часы дадут вам возможность остыть от напряженной работы, хотя вы и не способны полностью потерять интерес к тому, ради чего трудитесь. Вечером вы получите вознаграждение (материальную, нравственную или психологическую компенсацию) за вложенные усилия. Если это окажется не совсем то, на что вы рассчитывали, утешайтесь мыслью о том, что работаете на будущее, или на общую идею, близкую вам лично. Переговоры с работодателем о заработке, подписание финансовых документов в это время удачны. Благодаря интуиции и случаю вы сможете отчасти соединить желаемое и действительное.

Рыбы