Пт, 6.11.2020
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Муцениеце в гостях у Урганта заговорила по-латышски

ФОТО: скриншот видео

Гостьей передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале стала латвийская и российская актриса Агата Муцениеце, пишет Rus.tvnet.

Ее визит был посвящен выходу фильма "Тобол", в котором Муцениеце сыграла одну из ролей. 

Артистка обсудила с ведущим не только киноновинку, но и то, что она - уроженка Латвии. В частности, Ургант попросил ее сказать что-нибудь на латышском языке. Агата не растерялась и сказала: "Man ir ļoti patīkami būt šeit" ("Мне очень приятно быть здесь").

После этого ведущий передачи предложил Муцениеце пойти еще дальше и поговорить с ним по-русски, но с латышским акцентом.

Видео: Выпуск передачи с участием Агаты Муцениеце

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