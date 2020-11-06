Муцениеце в гостях у Урганта заговорила по-латышски

Артистка обсудила с ведущим не только киноновинку, но и то, что она - уроженка Латвии. В частности, Ургант попросил ее сказать что-нибудь на латышском языке. Агата не растерялась и сказала: "Man ir ļoti patīkami būt šeit" ("Мне очень приятно быть здесь").