И ГЛУБОКОЕ ДЕКОЛЬТЕ ⟩ Актриса Яна Кошкина намекнула на роман с Харламовым одной буквой

29-летняя модель, ведущая и актриса юмористических фильмов и сериалов Яна Кошкина намекнула поклонникам на роман с шоуменом Гариком Харламовым, который недавно официально развёлся с женой Кристиной Асмус.
Кошкина опубликовала в Инстаграме свое фото в платье с откровенно глубоким декольте, на котором она беседует с кем-то по телефону.
«Сдала подружка... Фото — ее рук дело, в тот момент, когда неожиданно кое-кто позвонил! Передать «привет» от вас Г.? — подписала снимок Яна.
Подписчики восхитились шикарными формами модели и стали строить догадки, кто же такой этот таинственный «Г».
Что думаете вы?