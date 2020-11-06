Пт, 6.11.2020
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И ГЛУБОКОЕ ДЕКОЛЬТЕ ⟩ Актриса Яна Кошкина намекнула на роман с Харламовым одной буквой

Яна Кошкина

ФОТО: Instagram

По словам Яны, ее сфотографировала подруга, когда «кое-кто» позвонил, передает Лайф.

29-летняя модель, ведущая и актриса юмористических фильмов и сериалов Яна Кошкина намекнула поклонникам на роман с шоуменом Гариком Харламовым, который недавно официально развёлся с женой Кристиной Асмус.

Кошкина опубликовала в Инстаграме свое фото в платье с откровенно глубоким декольте, на котором она беседует с кем-то по телефону.

«Сдала подружка... Фото — ее рук дело, в тот момент, когда неожиданно кое-кто позвонил! Передать «привет» от вас Г.? — подписала снимок Яна.

Подписчики восхитились шикарными формами модели и стали строить догадки, кто же такой этот таинственный «Г».

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