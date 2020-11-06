МИЛЛИОН БАЛЛОВ! ⟩ Эстонская королева спорта продемонстрировала свою безупречную фигуру, надев обтягивающее платье

Проживающая в США эстонская легкоатлетка Грете Гриффин (27) поделилась с подписчиками в Instagram таким сексуальным кадром, что они просто потеряли дар речи от восхищения, пишет Elu24. «Счастье - лучшая месть. Ничто так не сводит людей с ума, если они видят, как вы улыбаетесь, счастливы и живете красивой жизнью», - подписала Грете пост.