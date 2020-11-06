МИЛЛИОН БАЛЛОВ! ⟩ Эстонская королева спорта продемонстрировала свою безупречную фигуру, надев обтягивающее платье

Проживающая в США эстонская легкоатлетка Грете Гриффин (27) поделилась с подписчиками в Instagram таким сексуальным кадром, что они просто потеряли дар речи от восхищения, пишет Elu24. «Счастье - лучшая месть. Ничто так не сводит людей с ума, если они видят, как вы улыбаетесь, счастливы и живете красивой жизнью», - подписала Грете пост.
Снимок действительно вызывает восторг: Грете - мать двоих детей, выглядит она великолепно, а в этом обтягивающем платье сногсшибательно.
Муж Греты — футболист Роберт Гриффин III американской национальной футбольной лиги (НФЛ). Грета и Роберт поженились в 2018 году. У пары есть две дочери: Глория, родившаяся в 2017 году, и Гамея, родившаяся в сентябре 2019 года.