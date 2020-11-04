ВИДЕО ⟩ Мужчина сыграл на пианино во время уличной бойни. Это очень красиво и одновременно грустно

На видео показано, как полицейские на машинах и мотоциклах преследуют протестующих, которые отказались соблюдать новые правила изоляции из-за пандемии COVID-19. На заднем плане слышны звуки, похожие на выстрелы, а также горит огонь. Несмотря на это, отважный пианист исполняет романтическую и жизнеутверждающую композицию.

К слову, протесты в городе начались после того, как премьер-министр Педро Санчес объявил в стране чрезвычайное положение и ввел общенациональный комендантский час с 23:00 до 6:00 25 октября. Людям разрешили покидать свои дома только для важных поездок. Как выяснилось, это решение понравилось далеко не всем.