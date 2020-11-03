Вт, 3.11.2020
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ФОТО ⟩ Загадка: кто из них 51-летняя мама, а кто – 20-летняя дочь?

ФОТО: instagram.com/sjeuro/

Жительница Южной Кореи Ли Су Джин в 2020 году разменяла шестой десяток, но когда она идет рядом с дочерью, их принимают за сестер. Об этом пишет RUS TVNET.

Немного о Ли Су Джин

Ли Су Джин - стоматолог. Она окончила университет, вышла замуж, появился ребенок. Но брак вскоре распался, и чтобы обеспечить себя и дочь, Су Джин с головой окунулась в работу. 

К 2015 году женщина стала вполне успешным стоматологом. Примерно в то же самое время Су Джин начала вести Instagram. 

Вскоре женщине стали поступать предложения об интервью и съемках в различных телешоу, а подписчиков становилось все больше. В чем дело? Всем хотелось узнать секрет ее молодости!

Мать стала настолько популярной, что это отразилось на дочери: девушка сильно переживала повышенное внимание в адрес мамы. Некоторое время мать и дочь почти не общались, но в итоге им удалось найти общий язык. 

Как пишет издание, сейчас в семье Ли Су Джин все хорошо. Женщина нередко выкладывает совместные снимки с дочерью, а подписчики не перестают удивляться их схожести. Некоторые даже называют дочь Су Джин ее сестрой, иногда даже старшей. 

В чем секрет Ли Су Джин?

По словам женщины, она не обращалась к помощи пластических хирургов, в свою очередь, в многочисленных интервью кореянка не рассказала ничего нового. Основным залогом красоты она называет оптимизм и позитивное мышление.

К слову, журналисты даже проводили расследования, которые могли бы доказать, ложилась ли она под нож. Подтверждений тому в СМИ так и не прозвучало.

Что говорит сама Ли Су Джин? Секрет прост: активный и здоровый образ жизни, восьмичасовой сон, уход за кожей и правильное питание! 

А вы сразу поняли, кто из них мама, а кто – дочь? 

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