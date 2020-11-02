«Обручальное кольцо?» Ани Лорак принимает поздравления с помолвкой

Знаменитость позирует на лестнице. Певица выбрала для выходного дня образ в повседневном стиле. Артистка надела джинсы, грубые ботинки, серую толстовку и теплую жилетку желтого цвета. Звезда с улыбкой смотрит в кадр, как бы ненавязчиво демонстрируя огромное кольцо на безымянном пальце правой руки.

Поклонники пришли в восторг от Ани Лорак. Они отметили, что артистка прекрасно выглядит и с каждым годом все молодеет. "Увидев вашу улыбку вечер стал моментально добрым и хорошим! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как же я люблю Ваш стиль! Хорошего вечера, Ани!", "Солнечная! Хорошего вечера, Дива!" – написали в комментариях.

Однако некоторые обратили внимание и на кольцо на руке Ани Лорак. Поклонники тут же предположили, что артистка тайно вышла замуж. "Обручальное кольцо? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень похоже)", "Кольцо.. замуж вышла?)", "Кольцо? Можно поздравлять?" – написали в комментариях.