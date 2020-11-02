ВИДЕО И ФОТО ⟩ Таллинн в безопасности: страшные демоны во главе с чумным доктором изгоняли коронавирус

Свой костюм, Марии-Антуанетты бурлеск, Ксения подобрала в магазине с огромнейшим ассортиментом выбора костюмом, шаров и прочих элементов декора для праздников Peopallid.ee, по адресу Рави 2. Ксения лично рекомендует этот магазин, если вы хотите блистать на вечеринке и быть самой яркой персоной!

На пляжную вечеринку, кто только не пришел: и проклятая кукла Аннабель, британский колонизатор и его трофейный слон, Дракула, чумной доктор, ангел Viktoria's Secret, клоун-убийца и т.д. Как только не креативили люди, пришедшие в павильон Teras Beach.

Порадовало, что вход на данную вечеринку был бесплатным, а в виду того, что помещение было очень просторным, правила дистанции соблюдались.