Ср, 4.11.2020
Хэллоуин в Таллинне: смотрите, в каких костюмах люди разгуливали по городу СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВИДЕО И ФОТО ⟩ Таллинн в безопасности: страшные демоны во главе с чумным доктором изгоняли коронавирус

31 октября, в Таллинне прошла самая необычная Хэллоуин-вечеринка за всю историю! Она прошла на пляже! Да-да, именно на горячих песках ангелы и демоны, чумные доктора и девицы в откровенных нарядах отжигали всю ночь.

Свой костюм, Марии-Антуанетты бурлеск, Ксения подобрала в магазине с огромнейшим ассортиментом выбора костюмом, шаров и прочих элементов декора для праздников Peopallid.ee, по адресу Рави 2. Ксения лично рекомендует этот магазин, если вы хотите блистать на вечеринке и быть самой яркой персоной! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Limon.ee (@limon_ee) on

На пляжную вечеринку, кто только не пришел: и проклятая кукла Аннабель,  британский колонизатор и его трофейный слон, Дракула, чумной доктор, ангел Viktoria's Secret, клоун-убийца и т.д. Как только не креативили люди, пришедшие в павильон Teras Beach.

Порадовало, что вход на данную вечеринку был бесплатным, а в виду того, что помещение было очень просторным, правила дистанции соблюдались.

Смотрите горячий видеорепортаж с Ксенией с пляжной вечеринки выше!
 

НАВЕРХ
Back