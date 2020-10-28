ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! ⟩ Горячий российский сериал «Кухня» безумно понравился эстонцам и они сняли свою версию. Как вам герои?

Повар Макс (Кристьян Касеару) приезжает из эстонской глубинки в Таллинн, чтобы воплотить свою давнюю мечту - устроиться на работу в топовый ресторан столицы! Сначала он знакомится с Викой и они проводят ночь вместе. Когда же Макс пытается устроиться на работу, выясняется, что Вика (Маргарет Кодусаар) - администратор в том самом ресторане. Шеф-повар Виктор (Индрек Таалмаа), кулинарный гений и неисправимый алкоголик, берет Макса на работу, чтобы поиздеваться над Викой.