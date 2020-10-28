ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! ⟩ Эстонцы сняли свою версию популярного российского сериала «Кухня»

С сегодняшнего дня по рабочим дням на канале Kanal 2 в 18:00 вновь будет выходить сериал "Кухня", снятый по мотивам популярного российского аналога.
Повар Макс (Кристьян Касеару) приезжает из эстонской глубинки в Таллинн, чтобы воплотить свою давнюю мечту - устроиться на работу в топовый ресторан столицы! Сначала он знакомится с Викой и они проводят ночь вместе. Когда же Макс пытается устроиться на работу, выясняется, что Вика (Маргарет Кодусаар) - администратор в том самом ресторане. Шеф-повар Виктор (Индрек Таалмаа), кулинарный гений и неисправимый алкоголик, берет Макса на работу, чтобы поиздеваться над Викой.
Сериал основан на российском популярном проекте "Кухня". Первый сезон эстонской версии впервые показали осенью 2014 года, тогда как российская версия вышла в 2012 году.