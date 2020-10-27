Меган Маркл пытается удалить откровенное видео со своим участием из Сети

Несколько лет назад издание Men's Health обнародовало свое рекламное видео, в съемках которого приняла участие Меган Маркл еще в 2013 году. В нем будущая жена принца Гарри предстает в откровенном виде.

На кадрах она расстегивает прозрачную блузку и показывает бюстгальтер, предстает в коротком белом топе, едва прикрывающем ее грудь, и джинсовых шортах. Также Меган бросала в камеру недвусмысленные взгляды, облизывала пальцы, принимала сексапильные позы.

К октябрю 2020 года этот ролик собрал более 1,2 миллиона просмотров и огромное количество негативных комментариев. Мол, так не подобает выглядеть члену королевской семьи. Впрочем, Маркл, которая восемь лет назад любыми способами пыталась стать известной, тоже это понимает.