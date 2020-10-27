Меган Маркл пытается удалить откровенное видео со своим участием из Сети

Бывшая актриса Меган Маркл, которая несколько лет назад вышла замуж за британского принца Гарри, позиционирует себя как серьезную бизнесвумен. От всего, что касается ее прошлой жизни, герцогиня Сассекская пытается избавиться, пишут Дни.ру.
Несколько лет назад издание Men's Health обнародовало свое рекламное видео, в съемках которого приняла участие Меган Маркл еще в 2013 году. В нем будущая жена принца Гарри предстает в откровенном виде.
На кадрах она расстегивает прозрачную блузку и показывает бюстгальтер, предстает в коротком белом топе, едва прикрывающем ее грудь, и джинсовых шортах. Также Меган бросала в камеру недвусмысленные взгляды, облизывала пальцы, принимала сексапильные позы.
К октябрю 2020 года этот ролик собрал более 1,2 миллиона просмотров и огромное количество негативных комментариев. Мол, так не подобает выглядеть члену королевской семьи. Впрочем, Маркл, которая восемь лет назад любыми способами пыталась стать известной, тоже это понимает.
Сейчас же герцогине Сассекской необходимо, чтобы ее воспринимали всерьез, поэтому добивается удаления этого видео из Сети. Но правообладатель отказывается идти навстречу жене принца Гарри.