«Не для слабонервных картина!»: 127-киллограмовая Алена-Алена снялась в пляжном наряде

Алена не спешит расстраиваться из-за всего негатива, который шлют ей, а наоборот, чаще и чаще публикует новые фотографии, пишет Really-cool.ru.

Весит, 29-летняя звезда 127 килограмм. Она ведет довольно активный образ жизни: поет хип – хоп и уже обзавелась армией слушателей.

На днях певица предстала перед поклонниками во всей красе, тем самым немного удивив их. А на фото Алена была запечатлена в купальном костюме. И занималась она йогой.

«Какая молодец. Несмотря на вес, у вас неплохо получается!», «Люблю таких женщин – без комплексов», «Хороша Аленушка», «Молодец, глядишь и вес сбросишь», «Такая позитивная. Счастливый человек», — оставляли свои комментарии подписчики.

А вот и недоброжелатели: «Как вам нравится ваше тело? Его надо упрятать подальше, а не показывать нам», «Не для слабонервных — зрeлище!»

Смотрите сами!