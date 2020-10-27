До серьезных конфликтов дело не дойдет: узнайте свой гороскоп на 27 октября

Достаточно удачный, хоть и не слишком спокойный день: придется заниматься решением как старых, так и недавно возникших проблем. Чрезвычайно важно умение быстро переключаться с одного дела на другое, приспосабливаться к быстро меняющимся обстоятельством. Упорство и целеустремленность в этот день менее важны, чем гибкость и дипломатичность.
Нежелательно обсуждать долгосрочные планы, делиться своими замыслами: подобная открытость будет на руку недоброжелателям. Семейные отношения не назовешь гармоничными – напротив, этот день связан с обострением давних разногласий. Но в целом эмоциональный фон благоприятен и преобладают позитивные тенденции, поэтому до серьезных конфликтов дело не дойдет.
Овен
Очень неоднозначный день ждет Овнов: представителям этого знака придется столкнуться с трудностями как в работе, так и в личной жизни. Несколько легче преодолеть препятствия будет тем, кто готов прибегнуть к помощи союзников: попытки решить все проблемы самостоятельно отнимут много сил, но едва ли принесут ожидаемые плоды, пишет Dvorec.ru.
Напряженная ситуация складывается в личной жизни – и с любимым человеком, и с родственниками поладить очень трудно. Близкие кажутся вам необыкновенно требовательными и даже капризными, хотя на самом деле они просто нуждаются в вашем внимании.
Телец
Тельцам стоит быть осторожнее в личной жизни: день связан с соблазнами и искушениями, которым не так-то просто сопротивляться. Отношения стабильных пар могут быть испорчены ревностью, к сожалению, не всегда беспочвенной. Некоторых Тельцов ожидает разочарование в любимом человеке, другие поймут, что неправильно расценивали собственные чувства.
С профессиональной точки зрения день более удачен: обстоятельство складываются благоприятные, можно реализовать старые замыслы и приступить к работе над новыми проектами. Очень хороша финансовая картина, вероятны значительные денежные поступления.
Близнецы
В работе не все гладко: вас ожидают сложные задания, а руководство предъявляет очень высокие требования. В сочетании с общим снижением жизненного тонуса это может привести к переутомлению, потере интереса к делам, которые ранее были для вас приоритетными. Финансовая ситуация стабильна, однако некоторые ожидаемые поступления могут немного запоздать.
Подходящий день для общения с родственниками, проведения свободного времени в кругу семьи. Звезды предупреждают о том, что далекие поездки и увеселительные мероприятия едва ли станут для вас приятным развлечением. Общение с любимым человеком порадует.
Рак
Ракам придется столкнуться с профессиональными трудностями. Будьте готовы посвятить немало времени работе, которая кажется вам лишенной смысла, выполнять сомнительные задания руководства, участвовать в обсуждениях, даже отдаленно не напоминающих конструктивный диалог. Пригодится умение отгородиться от окружающей суеты и сосредоточиться на собственных делах.
Подходящий день для активного отдыха, вылазок на природу – последние позитивно скажутся на вашем самочувствии. Решение семейных проблем не займет много времени, вы легко найдете общий язык с родственниками, поладите с друзьями и любимым человеком.
Лев
Очень хороший день для заключения сделок, совершения покупок и проведения иных финансовых операций. Можно проводить переговоры о получении кредита, договариваться о сотрудничестве с влиятельными людьми и представителями государственных организаций. У Львов, чья деятельность связана с наукой и информационными технологиями, появится шанс подняться по карьерной лестнице.
Эмоциональный фон отличается стабильностью, поэтому день подходит как для приятного общения с близкими, так и для обсуждения и решения общих проблем. Вы не лишитесь душевного равновесия, даже если отнюдь не все будет идти так, как хотелось бы.
Дева
Девы смогут преуспеть в разнообразных занятиях, и даже из трудных ситуаций выйдут легко и изящно благодаря своевременному получению помощи от влиятельных покровителей. День отлично подходит для реализации совместных проектов и поиска новых союзников, проведения деловых переговоров любого уровня. Очень благоприятна и финансовая картина, возможны значительные денежные поступления.
Отношения с любимым человеком складываются непросто, вам придется проявить максимум терпения, чтобы избежать конфликтов и ссор. Не стоит вести отвлеченных дискуссий, обсуждать вопросы мироустройства – именно такие темы становятся сегодня наиболее плодотворной почвой для серьезных конфликтов.
Весы
Возможны трудности в отношениях с коллегами и руководством, особенно у Весов, склонных брать на себя ответственность за других. Этот день совершенно не подходит для того, чтобы решать организационные вопросы и заниматься реализацией каких-то совместных проектов. Есть шанс добиться успехов у представителей творческих профессий, студентов и педагогов, которые привыкли полагаться, в первую очередь, на свои собственные силы.
Противоречивы отношения со старшими родственниками, и надо сказать, что и вы в этом отчасти виноваты. Ожидая поддержки и помощи, вы не торопитесь делиться своими планами, да и делами окружающих не слишком интересуетесь – такая позиция едва ли способствует взаимопониманию.
Скорпион
День неожиданностей – и неожиданностей, к сожалению, не всегда приятных. По крайней мере, в том, что касается работы и учебы, вас ждут скорее проблемы и трудности, чем радости. Бороться с влиянием негативных тенденций будет легче тем, кто имеет надежных друзей и верных соратников. Финансовая ситуация благоприятна, однако для крупных покупок и инвестиций это день не самый подходящий.
Зато в личной жизни ситуация складывается благоприятная. Есть шанс найти общий язык с симпатичной вам особой, помириться после ссоры с любимым человеком или завязать знакомство, которое будет приятным и многообещающим.
Стрелец
Деятельные и неутомимые Стрельцы преуспеют, если с самого утра определятся с кругом задач, требующих немедленного решения. Попытки объять необъятное не увенчаются успехом, и даже вашей почти неистощимой энергии не хватит на то, чтобы разобраться со всеми возникающими в течение дня проблемами.
Отношения со старшими родственниками складываются непростые, но едва ли вы предадите этому значение – куда больше вас интересует сфера романтических привязанностей, и в этом нет ничего удивительного, поскольку именно в ней сейчас преобладают позитивные тенденции. Стрельцы, желающие внести перемены в личную жизнь, могут воспользоваться моментом и проявить инициативу.
Козерог
Козерогов ожидают победы на профессиональном поприще – победы тем более значительные, что одержаны они будут самостоятельно, без помощи и поддержки коллег и высокопоставленных покровителей. В этот день у вас появится возможность воплотить в жизнь свои смелые идеи, реализовать замыслы, позволяющие получить значительную прибыль.
Неудивительно, что все ваше внимание сосредоточено на работе, а это значит, что найти время для общения с родственниками, друзьями и любимым человеком едва ли удастся. Вы сможете избежать упреков и обид, если настроитесь на дружелюбный лад и проявите толику интереса к делам близких.
Водолей
Вероятны удачные переговоры и многообещающие знакомства. Особые профессиональные успехи ожидают тех, чья деятельность связана с многочисленными разъездами, встречами, презентациями. Кроме того, день подходит для активного отдыха, участия в светских мероприятиях, посещения театра и кино. А вот визиты в салон красоты лучше отложить, и уж тем более не экспериментировать с новыми косметическими процедурами и средствами.
Эмоциональный фон благоприятен, обстановка в семье будет спокойной, отношения с любимым человеком – гармоничными. В целом это хороший день, позволяющий использовать влияние позитивных тенденций в своих интересах.
Рыбы
Рыбам стоит быть внимательнее и осторожнее в общении – сегодня представители этого знака рискуют потерять друзей или попасть в ловушку, расставленную недоброжелателями. Помнить нужно и о том, что всего, что вам нужно, вы сегодня можете добиться самостоятельно, то есть нет никакой необходимости просить о помощи или искать поддержку у влиятельных людей.
Хороший день для общения с близкими, дружеских встреч, семейных праздников. Умеренные физические нагрузки будут способствовать росту жизненного тонуса. Для романтических признаний подходит середина дня, а вот обсуждать с любимым человеком накопившиеся проблемы лучше вечером.