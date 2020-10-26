Панорамные окна и колонны: Ани Лорак показала свой роскошный особняк

Популярная певица Ани Лорак в прошлом году развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У пары подрастает 9-летняя дочь София, которая проживает с мамой. Причиной развода стали многочисленные измены мужчины, однако в звездной тусовке поговаривают, что бывший супруг на протяжении всей семейной жизни «наставлял ей рога». Как отмечается, 42-летняя артистка давно отпустила прошлое и впустила в свое сердце новую любовь, им оказался 26-летний саунд-продюсер Егор Глеб.

Ани Лорак активный пользователь соцсетей, так, некоторое время назад она показала новое фото на фоне своего загородного дома в Подмосковье. Певица предстала в стильном «луке», она надела свободные штаны, укороченный свитшот и трендовые ботинки, делится портал Clutch.

Как отмечается, согласно российскм СМИ, Ани Лорак живет в доме в поселке, которым владеет семья олигарха Араза Агаларова, который носит название «Агаларов Эстейт». На территории поселка 260 домов, вокруг них разбиты сады из декоративных деревьев, множество фонтанов и искуственных озер.

Поклонники восхитились новым стилем любимой певицы: «Вы оооооочень красивая.Дай бог долгой и счастливой жизни вам и Софийке», «Стиль огонь», «Слишком красивая!», «Бомбическая», «Жесткий стиль,боевой! Уф!», «какие фотографии, обожаю ваш стиль, Каролина!», «Классный обарз очень вам идет».