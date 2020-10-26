Панорамные окна и колонны: Ани Лорак показала свой роскошный особняк

Ани Лорак опубликовала новое фото в своем микроблоге в Instagram, где видно в каких шикарных павильонах проживает певица.
Популярная певица Ани Лорак в прошлом году развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У пары подрастает 9-летняя дочь София, которая проживает с мамой. Причиной развода стали многочисленные измены мужчины, однако в звездной тусовке поговаривают, что бывший супруг на протяжении всей семейной жизни «наставлял ей рога». Как отмечается, 42-летняя артистка давно отпустила прошлое и впустила в свое сердце новую любовь, им оказался 26-летний саунд-продюсер Егор Глеб.
Ани Лорак активный пользователь соцсетей, так, некоторое время назад она показала новое фото на фоне своего загородного дома в Подмосковье. Певица предстала в стильном «луке», она надела свободные штаны, укороченный свитшот и трендовые ботинки, делится портал Clutch.
Как отмечается, согласно российскм СМИ, Ани Лорак живет в доме в поселке, которым владеет семья олигарха Араза Агаларова, который носит название «Агаларов Эстейт». На территории поселка 260 домов, вокруг них разбиты сады из декоративных деревьев, множество фонтанов и искуственных озер.
Поклонники восхитились новым стилем любимой певицы: «Вы оооооочень красивая.Дай бог долгой и счастливой жизни вам и Софийке», «Стиль огонь», «Слишком красивая!», «Бомбическая», «Жесткий стиль,боевой! Уф!», «какие фотографии, обожаю ваш стиль, Каролина!», «Классный обарз очень вам идет».
Ранее мыписали, что Ани Лорак активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так, некоторое время назад она опубликовала серию ярких снимков, где продемонстрировала модный аутфит. Каролина позировала в трендовых брюках-клеш, а сверху надела куртку золотистого оттенка. Волосы уложены, а макияж сделан в естественных тонах.