УЗНАЕТЕ ПРИМАДОННУ? ⟩ Кузьмин показал архивное фото растерянной Пугачевой

Музыкант Владимир Кузьмин опубликовал в своем Instagram архивное фото с Аллой Пугачевой. На нем артисты еще молоды, они сидят за столиком в кафе, а лицо Аллы Борисовны выглядит растерянным или удивленным, как будто она не ожидала, что ее будут фотографировать. В подписи к кадру Кузьмин обратился к подписчикам и предложил им придумать ему название. В ответ посыпались строчки из песен, которые когда-то исполняли артисты.