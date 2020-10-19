Ну и ну ⟩ Асмус раскрыла размер своей зарплаты в театре

Асмус, находясь на больничном из-за коронавируса, продолжила отвечать на вопросы своих поклонников в Instagram. Отвечая на один из вопросов, Асмус озвучила размер своей зарплаты в театре Ермоловой.

«В театре я получаю меньше 250 евро в месяц»,

— рассказала она.

По словам Асмус, финансовую сторону вопроса она всегда обсуждает в последнюю очередь и преимущественно работает в театре, а не на корпоративах или съёмках фильмов. Она посетовала, что из-за работы в театре ей неоднократно приходилось отказываться от очень перспективных и денежных предложений.

"И я в театре работаю. Очень много раз приходилось жертвовать многомиллионными съёмками и корпоративами ради спектаклей (и даже прогонов), которые отменить нельзя",

— отметила Асмус.

Ранее Limon.ee писал, что в сториз своей страницы в Instagram Кристина Асмус ответила на вопрос о том, хотела бы она сняться в порно.