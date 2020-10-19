Ну и ну ⟩ Асмус раскрыла размер своей зарплаты в театре

Актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала о размере своей зарплаты в театре и отметила, что для нее деньги никогда не были решающим фактором, а в интересном проекте она могла поучаствовать и вовсе бесплатно, сообщает News.ru.
Асмус, находясь на больничном из-за коронавируса, продолжила отвечать на вопросы своих поклонников в Instagram. Отвечая на один из вопросов, Асмус озвучила размер своей зарплаты в театре Ермоловой.
— рассказала она.
По словам Асмус, финансовую сторону вопроса она всегда обсуждает в последнюю очередь и преимущественно работает в театре, а не на корпоративах или съёмках фильмов. Она посетовала, что из-за работы в театре ей неоднократно приходилось отказываться от очень перспективных и денежных предложений.
— отметила Асмус.
Ранее Limon.ee писал, что в сториз своей страницы в Instagram Кристина Асмус ответила на вопрос о том, хотела бы она сняться в порно.
Актриса уже неделю болеет коронавирусом дома, и чтобы не исчезать из медийного пространства, решила запустить вопросник для своих поклонников. Они ежедневно задают ей вопросы, а ответы она выкладывает в виде сториз.