Пн, 19.10.2020
Как тут не ахнуть?! Красавчик из Копли стал главным героем в новом клипе Николая Баскова СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Ну и ну ⟩ Асмус раскрыла размер своей зарплаты в театре

Кристина Асмус

ФОТО: Artyom Geodakyan/TASS

Актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала о размере своей зарплаты в театре и отметила, что для нее деньги никогда не были решающим фактором, а в интересном проекте она могла поучаствовать и вовсе бесплатно, сообщает News.ru.

Асмус, находясь на больничном из-за коронавируса, продолжила отвечать на вопросы своих поклонников в Instagram. Отвечая на один из вопросов, Асмус озвучила размер своей зарплаты в театре Ермоловой.

«В театре я получаю меньше 250 евро в месяц»,

— рассказала она.

По словам Асмус, финансовую сторону вопроса она всегда обсуждает в последнюю очередь и преимущественно работает в театре, а не на корпоративах или съёмках фильмов. Она посетовала, что из-за работы в театре ей неоднократно приходилось отказываться от очень перспективных и денежных предложений.

"И я в театре работаю. Очень много раз приходилось жертвовать многомиллионными съёмками и корпоративами ради спектаклей (и даже прогонов), которые отменить нельзя",

— отметила Асмус.

Ранее Limon.ee писал, что в сториз своей страницы в Instagram Кристина Асмус ответила на вопрос о том, хотела бы она сняться в порно.

Актриса уже неделю болеет коронавирусом дома, и чтобы не исчезать из медийного пространства, решила запустить вопросник для своих поклонников. Они ежедневно задают ей вопросы, а ответы она выкладывает в виде сториз.

НАВЕРХ
Back