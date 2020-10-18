Кристина Асмус ответила на вопрос о желании сняться в порно

В рамках викторины подписчики актрисы интересовались ее здоровьем, личной жизнью, вкусами. Не обошлось и без вопросов о творческой жизни Асмус. Один из пользователей задал ей вопрос, хотела бы она сняться в порно. Актриса ответила отрицательно, подчеркнув при этом, что она стесняется раздеваться перед камерой. Свой ответ она сопроводила кадром из фильма «Дневник Бриджит Джонс» с главной героиней в откровенном платье, пишет Lenta.ru.