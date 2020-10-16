Елизавета II впервые за весь карантин вышла в свет и вызвала одни недоумения: в чем причина

Все, конечно же, были рады видеть 94-летнюю королеву в здравии, и уже обсудили ее стильный наряд – пальто от Stewart Parvin и шляпку от Rachel Trevor Morgan. Но многие обратили внимание на то, что на королеве не было важного элемента, а именно – защитной маски!

Ее Величество посетила мероприятие в компании своего внука – принца Уильяма, который тоже решил не надевать маску.

"Королевская семья освобождается от обязанностей носить маску?", "Они думают, что не заболеют COVID-19?", "Никто из них не надел маску, почему? Так много случаев", "Пожалуйста, носите маску, это не лучший пример для подражания", – пишут разгневанные подписчики.

Но, как сообщает People со ссылкой на королевских представителей, во время прогулки соблюдались все соответствующие рекомендации по безопасности, а все, кто встречался с королевой и принцем, сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.

Конкретные рекомендации были запрошены у медицинских работников и соответствующих сторон, и были приняты все необходимые меры предосторожности,