УМЕСТНО ИЛИ НЕТ? ⟩ Известные жители Эстонии поддержали оскандалившуюся финского премьер-министра

Этот снимок сделан около года назад, когда я была на обложке журнала Tervis Pluss. Уже во время съемок я сказала, что мы можем сделать такой снимок, но в журнал он не попадет. На картинке все красиво прикрыто - проблем в этом нет, но все же есть намек на женственность. В начале недели шли споры по поводу фотографии премьер-министра Финляндии, суть которых: общество уже допускает женщин в политику, но пока не позволяет женщинам быть женщинами в политике,