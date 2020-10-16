Пт, 16.10.2020
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УМЕСТНО ИЛИ НЕТ? ⟩ Известные жители Эстонии поддержали оскандалившуюся финского премьер-министра

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На прошлой неделе премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась втянута в скандал из-за сделанного для прессы фото. Финские политики и звезды Instagram стали публиковать подобные фото в своих аккаунтах в знак поддержки Марин. Не остались в стороны и эстонские звезды, пишет Elu24.

34-летняя премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась втянутой в скандал, который начался с интервью журналу Trend и фотографии, сделанной для него. В частности, журнал поделился фотографией Марин в своей социальной сети и собрал под ней множество негативных комментариев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Однако многие женщины посчитали недовольство премьер-министром непонятным и необоснованным. Так хэштег #imwithSanna, или «Я с Санной», начал распространяться в Instagram и постепенно достиг Швеции и Эстонии. Как и Марин, звезды начали публиковать фотографии, на которых позируют в темном жакете, под которым нет ни майки, ни бюстгальтера.

Одной из известных эстонцев, поддержавших Санну Марин, стала политик Эвелин Сепп, которая разместила похожую фотографию (из одной из прошлых фотосессий) в Instagram и написала:

Ну, вообще-то у женщин-политиков есть грудь, здравствуйте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Феминистка и заместитель мэра Тарту Геа Кангиласки также поддержали премьер-министра Финляндии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Эту тему прокомментировала и член Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс.

Этот снимок сделан около года назад, когда я была на обложке журнала Tervis Pluss. Уже во время съемок я сказала, что мы можем сделать такой снимок, но в журнал он не попадет. На картинке все красиво прикрыто - проблем в этом нет, но все же есть намек на женственность. В начале недели шли споры по поводу фотографии премьер-министра Финляндии, суть которых: общество уже допускает женщин в политику, но пока не позволяет женщинам быть женщинами в политике,

- сказала Ладынская-Кубитс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поддержала Марин и Ану Саагим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Зюлейха Измайлова, лидер Партии зеленых Эстонии, также поделилась, что поддерживает премьер-министра северных соседей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#imwithsannamarin #iamwithsanna #womensrightsactivist @sannamarin

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Поддержку также выразила стилист Каролин Куусик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На эту тему в Instagram высказалась и поэтесса Хеле-Май Вийксаар.

Немного шокирует, что даже женщины, которые делают успехи в политике, такие как Санна Марин, потенциально могут иметь грудь. Оказывается, у женщин неуместны не только заметные соски, но и прикрытая грудь!

- удивленно написала Вийксаар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Помимо наиболее известных звезд, Марин поддержала Трийн Сепп, редактор портала Sõbranna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дизайнер и стилист Хелен Ветик заявила, что устала от 2020 года, а также выразила поддержку Марин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В настоящее время в Instagram более тысячи женщин выразили поддержку финскому премьер-министру под хэштегом #imwithSanna. Кроме того, Санна Марин также получила поддержку со стороны мужчин, которые считают всю ситуацию непонятной. Например, эстонский русскоязычный радиоведущий Русского Радио пошутил по поводу скандала. А именно артист, теле- и радиоведущий Илья Нартов опубликовал свое "голое" фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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