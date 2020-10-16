ПРОСТО АХ! ⟩ 19-летняя дочь Веры Брежневой надела маленькое бикини, переплюнув в откровенности свою мать

Instagram 19-летней Сони Киперман становится всё откровеннее. Девушка, которая интересуется модельной сферой, показывает в соцсетях свои достоинства, наступая на пятки звездной маме. Так, на этот раз наследница звезды устроила отдых на яхте и опубликовала оттуда несколько откровенных кадров.
Дочка певицы позировала в зеленом бикини, которое открывало взору ее впечатляющую фигуру и плоский живот. На другом снимке девушка продемонстрировала зону декольте, щедро усеянную родинками. Голубоглазая блондинка распустила волосы и улыбаясь смотрела в камеру.
Соне приходится сталкиваться с тем, что ее сравнивают со знаменитой мамой, от которой она унаследовала красоту и обаяние, что отмечают и подписчики. По мнению юзеров, у девушки милая внешность и озорной характер — и это легко может сделать ее любимицей соцсетей.