Пт, 16.10.2020
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ПРОСТО АХ! ⟩ 19-летняя дочь Веры Брежневой надела маленькое бикини, переплюнув в откровенности свою мать

ФОТО: Instagram

Девушка весело проводит время, не забывая транслировать приятные моменты в соцсетях, пишет Лайф.

Instagram 19-летней Сони Киперман становится всё откровеннее. Девушка, которая интересуется модельной сферой, показывает в соцсетях свои достоинства, наступая на пятки звездной маме. Так, на этот раз наследница звезды устроила отдых на яхте и опубликовала оттуда несколько откровенных кадров.

Фото © Instagram / sonyaxkiperman

Фото © Instagram / sonyaxkiperman

Дочка певицы позировала в зеленом бикини, которое открывало взору ее впечатляющую фигуру и плоский живот. На другом снимке девушка продемонстрировала зону декольте, щедро усеянную родинками. Голубоглазая блондинка распустила волосы и улыбаясь смотрела в камеру.

Соне приходится сталкиваться с тем, что ее сравнивают со знаменитой мамой, от которой она унаследовала красоту и обаяние, что отмечают и подписчики. По мнению юзеров, у девушки милая внешность и озорной характер — и это легко может сделать ее любимицей соцсетей.

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