ПРОСТО АХ! ⟩ 19-летняя дочь Веры Брежневой надела маленькое бикини, переплюнув в откровенности свою мать

Соне приходится сталкиваться с тем, что ее сравнивают со знаменитой мамой, от которой она унаследовала красоту и обаяние, что отмечают и подписчики. По мнению юзеров, у девушки милая внешность и озорной характер — и это легко может сделать ее любимицей соцсетей.