ВИДЕО ⟩ Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен передвигается на ходунках

Актриса Елена Кондулайнен недавно перенесла инсульт.Как писали СМИ, артистка сидела в ресторане, когда вдруг ощутила резкое ухудшение состояния. Кондулайнен смогла выжить, однако теперь не может обходиться без посторонней помощи. Соседи засняли артистку на видео во время ее прогулки на площадке у дома.
Кондулайнен была в компании своей сиделки, а передвигаться могла только с помощью ходунков. Соседи с трудом узнали в женщине, которая была одета в бейсболку и пальто, секс-символ кинематографа, передает Topnews.ru.
На видео попали моменты с актрисой, которые сделал ее младший сын. На них артистка поправляет прическу и говорит о том, что не сделала макияж.
Исполнитель главной роли в фильме “Усатый нянь” Сергей Проханов признался, что очень переживает за коллегу. У нее возникла еще одна проблема – актриса, когда шла в душ, сломала руку. Проханов хотел пообщаться с Кондулайнен, однако не смог, так как у нее отключен телефон. По словам актера, до актрисы невозможно дозвониться, так как она отключила телефон, и вся связь осуществляется через ее сына.