ВИДЕО ⟩ Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен передвигается на ходунках

Кондулайнен была в компании своей сиделки, а передвигаться могла только с помощью ходунков. Соседи с трудом узнали в женщине, которая была одета в бейсболку и пальто, секс-символ кинематографа, передает Topnews.ru .

На видео попали моменты с актрисой, которые сделал ее младший сын. На них артистка поправляет прическу и говорит о том, что не сделала макияж.

Исполнитель главной роли в фильме “Усатый нянь” Сергей Проханов признался, что очень переживает за коллегу. У нее возникла еще одна проблема – актриса, когда шла в душ, сломала руку. Проханов хотел пообщаться с Кондулайнен, однако не смог, так как у нее отключен телефон. По словам актера, до актрисы невозможно дозвониться, так как она отключила телефон, и вся связь осуществляется через ее сына.