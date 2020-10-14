ВИДЕО ⟩ Легендарная эстонская радиоведущая говорит на 19 языках! Смотрите, какой талантливой выросла ее дочь

Сюзанна Александра Вельди - молодая и талантливая джазовая певица, автор музыки и слов. Из-за пандемии коронавируса в мире она вынуждена вернуться из США в Харьюмаа, ее концертный тур по Японии из-за гадкого вируса тоже был сорван. Но это далеко не все! Сюзанна училась в четырех странах и владеет семью языками, в том числе и русским! Но мы вас удивим больше, ее мать, легендарная бывшая ведущая радио Kuku, Кади Вельди, владеет 19 языками! Но вернемся к Сюзанне Александре: она владеет итальянским, испанским, французским, финским, английским, русским и эстонским.

Отец Сюзанны - известный саксофонист Вирго Вельди из группы 2 Quick Start, бабушка у нее пианистка Эви Россь, а дедушка - дирижер и кларнетист Александр Рябов. Сюзанна не отстает от своих звездных родственников, она тоже занимается музыкой и успела пожить в Испании, Италии, Франции, Америке и Финляндии. Самостоятельную жизнь начала в 15 лет, когда закончила 9-й класс в Таллинском французском лицее и сообщила родителям, что можно было бы на годик поехать пожить в Испанию. «Отец одобрил мою идею, я закончила девятый класс и поехала туда на год, пошла в местную школу. И язык тоже начал запоминаться», - сказала Сюзанна Александра.

После окончания гимназии она поступила в Тартуский университет и начала учиться на филолога французского языка. «Год отучилась, но поняла, что переводчик Европейского союза из меня никакой, я должна стать музыкантом. И пошла в Музыкальную школу имени Хейно Эллера в Тарту. Одновременно училась в двух высших учебных заведениях. И после этого поехала на год во Францию, 12 месяцев прожила в Париже. А потом я на недельку в январе поехала в Рим с другом на концерт, он меня практически вывел на сцену, спеть им песню. Мне пришлось спеть. И им понравилось, они спросили, не хочу ли я надолго остаться в Риме, в мае поехала туда», - продолжает наша героиня.

После непродолжительной жизни в Риме Сюзанна Александра вернулась в Тарту и закончила два высших учебных заведения. Подала документы в Академию имени Сибелиуса в Хельсинки и поступила! И представляете, туда в год на факультет джазовой музыки берут только 5 человек! Кандидатов каждый год более 200. Но со стипендии смогла позволить себе поездку в Лос-Анджелес, и учеба пока встала на паузу. Провела где-то три месяца и пришлось вернуться в Харьюмаа.

Своим домом она считает дачу в Лахемаа на берегу моря. По словам женщины, она должна там быть как минимум 1 месяц летом, чтобы зарядиться. Бабушка Сюзанны Александры нашла этот домик более 50 лет назад. Они сами построили там баню и игровой домик, где провела детство наша героиня. Моря там прямо через дорогу. Во время шторма в детстве Сюзанна Александра приходила к морю петь, потому что другие не слышали.

В музыкальном мире женщину заметили. У нее вышел альбом вместе с именитым финским пианистом Йоонасом Хаависто. Он сам ей предложил его записать. Вышла она в Японии, а в январе следующего года альбом можно будет купить и у нас, и в Финляндии.