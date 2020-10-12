ВИДЕО ⟩ В третьей серии: 73-летняя целительница из Эстонии повергла в шок всю съемочную команду «Битвы экстрасенсов»

В начале третьей серии зрителей ждет более подробное знакомство с участниками 21 сезона. Затем они пройдут единственное крупное испытание выпуска - о семье Мазовых. На глазах беременной супруги Ольги погиб ее муж Сергей. Участникам «Битвы экстрасенсов» предстоит пообщаться с Ольгой и увидеть, что именно произошло с мужем.

В конце выпуска - вручение конвертов. Кто станет сильнейшим героем выпуска, а кто первым покинет передачу? Примерно 90 процентов зрителей, проголосовавших на странице программы в VK, назвали этот выпуск успешным.

О кастинге и больше подробностей об Антонине Керсна

«Tere, Antonina!» - говорит Марат Башаров.

«Tere, tere, tibukene, kabujalakene!» - отвечает целительница из Эстонии Антонина Марату.

«Minu nimi on Marat, sinu nimi on Antonina», - продолжает ведущий программы.

«Just nii», - с улыбкой отвечает целительница.

Антонина Керсна - целительница из Эстонии с русскими корнями. «У меня эта мечта была 5 лет! Уже в школе это всё началось. Детишки, у которых что-то было, "ой, я ушиблась", пришли, я руку наложила, боль отнялась», - говорит она.

На кастинге бабушка показала нам целый арсенал своих помощников. В том числе и пиявок. Но уже на первых съемках стало понятно, что Антонина - не только целительница. «Туфельки-то всегда уходят к маме», - сказала Антонина Керсна Ольге Бузовой. «Да, я в последнее время очень много мамочке отправляю в Санкт-Петербург. Туфелек в последнее время правда было много отправлено», - ответила Ольга Бузова.

73-летняя целительница уже успела получить приз зрительских симпатий в эстонской битве, а теперь надеется покорить сердца зрителей из России. «Я дойду до финала, а какое там будет - не знаю. Со мной в финале будут мужчина и женщина», - ответила Антонина.

Но в этом выпуске экстрасенсы будут вести страшное расследование.

«Нам надо сперва разобраться, кто у нас родится. Девочка? Нет, не девочка! Мальчик!» - сказала ясновидящая.

Пол будущего ребенка Ольга узнала уже после смерти мужа самым неожиданным образом. «После смерти он мне приснился, мы ходим с ним в торговом центре и ищем комплект на выписку. И он мне говорит: возьми голубой. Я иду вечером на узи, в семь часов вечера, а мне врач говорит - а у вас мальчик».

«Вижу девятое число. 9 ноября ты родишь. Мальчик пойдет не в тебя, а пойдет в отца, смугленький будет», - говорит Антонина и у нее начинается сильный приступ паники до слез.

«Вижу дом, зеленая лавочка, зеленая урна там стоит и крыльцо. Оно поломанное. Она нашла труп отца ребенка», - сказала Антонина Керсна.

«У него были враги. От него что-то требовали. Он был во чем-то замешен», - дополнила рассказ Антонина из Эстонии.