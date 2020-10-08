Раскрыта причина конфликта между принцем Гарри и Уильямом и дело не в Меган Маркл

Принцу Гарри и Уильяму пришлось несладко, поскольку их родители, принц Чарльз и леди Ди, на всю страну обсуждали свою личную жизнь. Супруги публично рассказывали об изменах, чем оставили психологические травмы у сыновей. Затем последовал развод, а после — трагическая гибель принцессы Дианы. Все это оставило отпечаток на личности принцев.

Во времена юности принц Гарри запомнился британцам как мятежник, оболтус и шут. Но не все знали, кто был истинным зачинщиком скандальных историй. Именно принц Уильям окунул младшего брата во «взрослый мир» алкоголя и запрещенных веществ. Он познакомил Гарри с друзьями, значительно старше его, которые и направили младшего наследника принцессы Дианы на «скользкую дорожку».

Братья окончательно рассорились после скандала с нацистской формой. На костюмированную вечеринку принц Гарри пришел в форме СС, за что был раскритикован по всему миру.