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Раскрыта причина конфликта между принцем Гарри и Уильямом и дело не в Меган Маркл

Герцогиня Меган, принц Гарри, принц Уильям на балконе Букингемского дворца, 10 июля 2018

ФОТО: TOLGA AKMEN/AFP

После Мегзита очевидно, что Меган Маркл стала камнем преткновения между принцем Гарри и принцем Уильямом. Но эксперт по королевскому семейству Роберт Лейси раскрыл в своей книге правду. Оказывается, война между сыновьями принцессы Дианы началась задолго по появления в их жизни американской актрисы, пишет Лиза.

Принцу Гарри и Уильяму пришлось несладко, поскольку их родители, принц Чарльз и леди Ди, на всю страну обсуждали свою личную жизнь. Супруги публично рассказывали об изменах, чем оставили психологические травмы у сыновей. Затем последовал развод, а после — трагическая гибель принцессы Дианы. Все это оставило отпечаток на личности принцев.

Во времена юности принц Гарри запомнился британцам как мятежник, оболтус и шут. Но не все знали, кто был истинным зачинщиком скандальных историй. Именно принц Уильям окунул младшего брата во «взрослый мир» алкоголя и запрещенных веществ. Он познакомил Гарри с друзьями, значительно старше его, которые и направили младшего наследника принцессы Дианы на «скользкую дорожку».

Братья окончательно рассорились после скандала с нацистской формой. На костюмированную вечеринку принц Гарри пришел в форме СС, за что был раскритикован по всему миру. 

Конечно, он не был фашистом, для него это была забава. Но на эту шутку его надоумил именно принц Уильям. И когда вся страна перетирала кости Гарри, его старший брат отмалчивался. С тех пор герцог Сассекский затаил обиду, а в их с братом отношениях произошел разлад, сообщает Daily Mail.

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