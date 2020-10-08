ЖАРЧЕ НЕВОЗМОЖНО! ⟩ Такого снимка ждали все мужчины: обнаженная Семенович принимает ванну

«Я начала изучать вопрос, от чего зависит степень тяжести COVID–19. Прочитала много научных статей, поговорила с разными врачами и вот какой вывод сделала. Во-первых, от вирусной нагрузки. Поясню: врачи, работающие в красных зонах, болели тяжелее. Они связали это с постоянной встречей с вирусом в высокой концентрации. Во-вторых, ученые нашли закономерность в течении заболевания у тех, кто испытывал дефицит витамина D, и тех, кто принимал его постоянно в профилактических дозах. Это же касается и цинка. В-третьих, так как сама коронавирусная инфекция запускает ряд процессов, способствующих сгущению крови, люди, которые склонны к подобному фактору риска, болеют тяжелее», — пишет Семенович.