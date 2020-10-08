ЖАРЧЕ НЕВОЗМОЖНО! ⟩ Такого снимка ждали все мужчины: обнаженная Семенович принимает ванну

Певица Анна Семенович переболела коронавирусом. Пышногрудая исполнительница решила написать в Instagram, что ей помогает поддерживать организм в норме.
Анна снялась в ванной полностью обнаженной, прикрыв свои прелести объемной мочалкой. Но большая грудь Семенович легко угадывается на фотографии, вероятно, оставляя мужчинам простор для фантазий. Исполнительница написала, что любит принимать солевые ванны, очень полезные для организма.
«Я начала изучать вопрос, от чего зависит степень тяжести COVID–19. Прочитала много научных статей, поговорила с разными врачами и вот какой вывод сделала. Во-первых, от вирусной нагрузки. Поясню: врачи, работающие в красных зонах, болели тяжелее. Они связали это с постоянной встречей с вирусом в высокой концентрации. Во-вторых, ученые нашли закономерность в течении заболевания у тех, кто испытывал дефицит витамина D, и тех, кто принимал его постоянно в профилактических дозах. Это же касается и цинка. В-третьих, так как сама коронавирусная инфекция запускает ряд процессов, способствующих сгущению крови, люди, которые склонны к подобному фактору риска, болеют тяжелее», — пишет Семенович.
Любимые, спасибо вам большое за поддержку 🙏🏼 Я чувствую вашу силу и любовь, и мне стало гораздо легче✊🏼 Сегодня даже хватило сил, принять мою любимую ванну с солью!!! Какое это удовольствие 🙏🏼 Кстати , ванная с солью поднимает иммунитет и очень полезна для суставов 👍🏼 Я начала изучать вопрос ,от чего зависит степень тяжести ковид 19 , прочитала много научных статей и поговорила с разными врачами , и вот какой вывод я сделала 👇🏼 1- От вирусной нагрузки. Поясню: врачи, работающие в красных зонах болели тяжелее, что связали с постоянной встречей с вирусом в высокой концентрации. 2-Ученые нашли зависимость между тяжестью заболевания у тех, кто испытывал дефицит витамина Д и тех, кто принимал его постоянно в профилактических дозах. Это же касается и цинка.🍀 3-Т.к.сама коронавирусная инфекция запускает ряд процессов, способствующих сгущению крови, люди, которые имеют склонность к ,<густой крови >,болеют тяжелее. И наоборот, пациенты, которые по ряду причин находятся на постоянной антикоагулянтной терапии-болеют легче. Но самостоятельно делать такую терапию нельзя, только после консультации с доктором! Любимые, для профилактики , сейчас особенно усердно принимайте витамин Д, цинк и витамин С ✊🏼 Ваш иммунитет должен быть сильным ! Следите за вкусовыми рецепторами и обонянием , если вы перестаёте чувствовать запах, это первый признак заболевания . У меня была головная боль и очень воспалённые глаза, не могла переносить яркий свет. Следите за собой и будьте здоровы 🙏🏼 Мы победим эту заразу ✊🏼 Люблю вас и желаю отличного вечера ❤️ #covid_19 #симптомы #вирусуходи #здоровье #ванна #красиваядевушка #глаза #анясеменович #всебудетхорошо #позитив
Она также посоветовала поклонникам принимать необходимые витамины и микроэлементы — те же D, C и цинк. «Ваш иммунитет должен быть сильным! Следите за вкусовыми рецепторами и обонянием, если вы перестаете чувствовать запах, это первый признак заболевания . У меня была головная боль и очень воспаленные глаза, не могла переносить яркий свет. Следите за собой и будьте здоровы», — пожелала всем Анна.