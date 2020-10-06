ВИДЕО ⟩ Мужчина переехал из Петербурга в Таллинн и в восторге от того, что здесь нет российского разгильдяйства

У героя этого видео есть своя история того, как он переехал в Эстонию. «У меня с Эстонией очень родственные связи, у меня мама из Эстонии, здесь родилась. Когда еще был Советский Союз, поступила в Ленинграде в институт, там закончила, ее там уже определили на местный завод и при распаде Советского Союза она там уже осталась с моим папой. Когда я подрос, меня мама очень часто начала возить - почти каждое лето - к бабушке. И у меня еще в Таллинне есть два двоюродных брата», - говорит Глеб.

В один из отпусков я отдыхал у своего старшего брата и познакомился в Таллинне с девушкой, где-то полтора года общались в соцсетях, периодически друг друга навещали, то она ко мне в Петербург приезжала, то я к ней в Таллинн приезжал. Два года решали, думали, где нам будет лучше. Но вот пришли к общему решению, что в Таллинне нам будет лучше. Я уволился с работы, продал машину, собрал все свои вещи, денежные накопления и поехал. Девушка русская, но по документам эстонка.

«Всё это время я ездил сюда как турист, по туристической визе. Это называется виза C - туристическая виза. Но по ней тебе нельзя работать. Для того, чтобы приступить к работе, необходимо получит визу D. Нужно найти работу, заинтересовать работодателя, чтобы он понял, что ты специалист, который ему нужен. Тогда он при желании может помочь с получением визы D», - говорит мужчина.

«Меня раздражает разгильдяйство российское. Все, что, выходя из моей квартиры, - не мое, мне это не надо. Я наплюю у себя в подъезде, я намусорю, я прикурю в лифте. Тут ты такого вообще не увидишь, никогда не увидишь. В первую очередь, уважение. Все друг друга уважают, здороваются», - говорит Глеб. И после этого переходит тут же к бесплатному общественному транспорту.

«Мне как жителю Таллинна общественный транспорт бесплатный, могу вообще на машине не ездить. Могу на работу ездить на автобусе, мне 10 минут до работы. Электрички все вылизанные, все чистые. В электричке есть туалет и для инвалидов. Ты заходишь в электричке в туалет, никаких посторонних запахов, зеркало чистое, чистый унитаз, салфетки для рук, бумажка, всё там есть», - добавил Глеб.