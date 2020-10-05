ИЗНАСИЛОВаНИЕ В ТАЛЛИННЕ ⟩ Любовница Абдулова, Янковского, Гафта и Прыгунова рассказала, как жила с писаталем-садистом

Осетинский обвинял наследницу в клевете. Удивлялся: «Зачем мне насиловать Диану, которая меня обожала и хотела за меня замуж?» А через некоторое время заявил, что Полина все это сочинила под давлением теперь уже бывшего мужа и после развода с ним покаялась перед отцом: «Она приехала ко мне домой со своей дочкой и сказала: «Я каюсь. Каюсь во всем. Прости меня за все то горе, которое я причинила тебе. Конечно, ты не бил меня головой о батарею и вообще ни разу меня не ударил, как и моего брата Олега, за все восемь лет, которые мы у тебя жили. И кормил меня всегда очень хорошо - даже когда самому тебе не хватало. И ты не насиловал моих подруг, которых у меня и не было…» Теперь мы с Полиной очень подружились снова. Она полна стремления искупить свою вину».

Уже после смерти отца, который за несколько лет до кончины стал стремительно слепнуть, Осетинская написала на своей социальной странице: «У нас были сложные отношения. БОльшую часть жизни я ненавидела и боялась своего отца. Потом многое переосмыслила. Последний месяц его жизни мы виделись и все простили друг другу».

В то же время стало известно, что в ближайшее время Полина переиздаст книгу «Прощай, грусть». Но вымарывать или исправлять позорящие Олега Евгеньевича моменты не собирается.

Рубец от любви

Еще одной пострадавшей от Осетинского считает себя актриса Лилия Макеева, одна из армии любовниц «злого гения». Сыграв небольшие, но яркие роли в советских кинохитах «Чародеи», «Парад планет» и еще нескольких фильмах, она надолго исчезла с экранов. Оказывается, после того как тиран-любовник изуродовал ей лицо, Макееву перестали приглашать на пробы. Лилия эмигрировала в Германию, взяла фамилию Гейтс и занялась журналистикой. А в середине 2000-х вернулась к российскому зрителю - стала жить на две страны и снова сниматься в эпизодах.