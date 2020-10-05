ИЗНАСИЛОВаНИЕ В ТАЛЛИННЕ ⟩ Любовница Абдулова, Янковского, Гафта и Прыгунова рассказала, как жила с писаталем-садистом

Злой гений, драчун, забияка, бесстрашный и бесшабашный. Легенда своего времени. Так называли скончавшегося 27 сентября 83-летнего писателя и сценариста Олега Осетинского, одного из авторов культового фильма «Звезда пленительного счастья» и советского мини-сериала «Михайло Ломоносов». Он был помешан на музыке и дамах, семь раз женился, завел пятерых детей, пишет eg.ru.
Называл себя гуру и худруком групп «Аквариум» Бориса Гребенщикова и «Зоопарк» Майка Науменко. А из собственной дочери Поли растил знаменитую пианистку. Но в 12 лет, накануне большого турне по США, Полина Осетинская сбежала из дома, а позже обвинила его в насилии и педофилии.
- В 1946-м мне ударом крышки парты уродуют руку. Итог - костная мозоль на третьем пальце, палец навсегда лишен качеств. Рыдая, записываю в дневник: «Прощай, музыка!.. Но когда-нибудь у меня будет дочь - и я сделаю ее великой пианисткой», - вспоминал Осетинский в мемуарах «Роман-Ролан».
Старшую дочь он заберет у бывшей жены в 1968-м, когда девочке исполнилось шесть. Спустя пару лет занятий с отцом Наташа, у которой от природы не было ни слуха, ни тяги к музыке, поступила сразу в 4-й класс легендарной Центральной музыкальной школы Москвы. А еще через год, решив, что будущая музыкальная карьера девочке обеспечена, мать тайно увезла ее к себе. Но та пианисткой не стала, хотя в 11 лет Полина Осетинская дебютировала с концертом в Большом зале Московской консерватории.
В 1980-м Осетинский уговаривает другую бывшую жену отдать ему их пятилетнюю Полину. Пролетают четыре года, и весь мир стоит на ушах из-за юной звезды классической музыки Полины Осетинской. За один вечер она исполняет два сложнейших концерта - Шумана и Бетховена. Наизусть! Билеты на ее концерты разлетаются мгновенно. Иностранная пресса дает ей прозвище «ангел перестройки». А знаменитый пианист Альфред Брендель специально задерживается в Ленинграде, чтобы услышать очередное выступление Полины, и пророчит отцу девочки: «В Штатах вас разорвут на куски. Вы станете миллионерами!»
Но накануне отлета в тур по США, где Осетинских ждали фантастические гонорары (по $50 000 за каждый из 40 концертов) и щедрые подарки (например, позолоченный рояль за $250 000), Полина сбегает от отца. Вмиг поседевшего от ужаса Олега Евгеньевича друзья отправили приходить в себя в монастырь. А Поля наносит отцу еще один удар - в программе Александра Невзорова «600 секунд» рассказывает, что предок над ней издевался и унижал.
Фото: Facebook.com
Спустя годы она выпустит автобиографическую книгу «Прощай, грусть», наделавшую еще больше шума. В ней Полина признается, что тяжелейшие занятия и полуголодное существование с папашей не забудет никогда: «Я тайком съедала суп из собачьей миски, предназначенный нашей Джульке, от которого та воротила нос».
А еще так и не ставшая суперзвездой пианистка приоткрыла завесу сексуальной жизни отца. По ее словам, Осетинский часто менял женщин, а славу гениального педагога использовал, чтобы получать доступ к телам юных воспитанниц. Так, по признанию Полины, однажды они взяли в большое турне некую Диану, с которой отец обещал заниматься индивидуально: «Приехав в Таллинн, мы остановились в гостинице Совета министров, в довольно большом, но однокомнатном номере. Он изнасиловал ее в первую же ночь, практически на моих глазах, и продолжал делать это на протяжении трех месяцев… Когда звонила ее мама, он держал трубку в своих руках, готовый в любую секунду ее повесить и пристально глядя на Диану, пока она говорила, что у нас все хорошо. Ей было 15 лет».
Осетинский обвинял наследницу в клевете. Удивлялся: «Зачем мне насиловать Диану, которая меня обожала и хотела за меня замуж?» А через некоторое время заявил, что Полина все это сочинила под давлением теперь уже бывшего мужа и после развода с ним покаялась перед отцом: «Она приехала ко мне домой со своей дочкой и сказала: «Я каюсь. Каюсь во всем. Прости меня за все то горе, которое я причинила тебе. Конечно, ты не бил меня головой о батарею и вообще ни разу меня не ударил, как и моего брата Олега, за все восемь лет, которые мы у тебя жили. И кормил меня всегда очень хорошо - даже когда самому тебе не хватало. И ты не насиловал моих подруг, которых у меня и не было…» Теперь мы с Полиной очень подружились снова. Она полна стремления искупить свою вину».
Уже после смерти отца, который за несколько лет до кончины стал стремительно слепнуть, Осетинская написала на своей социальной странице: «У нас были сложные отношения. БОльшую часть жизни я ненавидела и боялась своего отца. Потом многое переосмыслила. Последний месяц его жизни мы виделись и все простили друг другу».
В то же время стало известно, что в ближайшее время Полина переиздаст книгу «Прощай, грусть». Но вымарывать или исправлять позорящие Олега Евгеньевича моменты не собирается.
Рубец от любви
Еще одной пострадавшей от Осетинского считает себя актриса Лилия Макеева, одна из армии любовниц «злого гения». Сыграв небольшие, но яркие роли в советских кинохитах «Чародеи», «Парад планет» и еще нескольких фильмах, она надолго исчезла с экранов. Оказывается, после того как тиран-любовник изуродовал ей лицо, Макееву перестали приглашать на пробы. Лилия эмигрировала в Германию, взяла фамилию Гейтс и занялась журналистикой. А в середине 2000-х вернулась к российскому зрителю - стала жить на две страны и снова сниматься в эпизодах.
«Олег меня любил. Несколько лет мы жили вместе с его мамой у них в квартире, - рассказала она «Экспресс газете». - Он называл меня «моя Фэй Данауэй». Но однажды сильным ударом кулака и ножом рассек мое лицо. Оно стало похоже на месиво. Я долго лежала в больнице, и об этом происшествии мне всегда будет напоминать шрам. Осетинский был пьян, когда бил. До этого не раз, будучи нетрезвым, он избивал свою маму. А тогда ударил меня головой об стену, я выбежала из квартиры, стала звонить соседям. После лечения в больнице полгода ходила в черных очках. До сих пор у меня дергается глаз - остался нервный тик». Актриса не может объяснить, почему сразу же не ушла от Олега, а после происшествия не стала писать на него заявление в милицию, хотя органы интересовались, кто ей так «разукрасил» лицо.
«Однажды в квартире раздался телефонный звонок, - вспоминает Лиля. - «Передайте вашему мужу (Осетинский позиционировал меня как жену), что ему пора отметиться в ПНД». Это был знак, но в то время я понятия не имела, что ПНД означает «психоневрологический диспансер». Наивно полагала, что это какой-нибудь союз сценаристов».
Макеева со слезами на глазах рассказала, как Осетинский на коленях умолял ее вернуться: «Я еще тогда простила Олега… Но вернуться не могла. На моей душе навечно остался рубец от его любви, рана, которая не может зажить».
Счастливой ее женскую судьбу не назовешь. Романы с суперзвездами - Александром Абдуловым, Олегом Янковским, Львом Прыгуновым, Валентином Гафтом, два развода.
Холодный Балуев
Брак Макеевой с братом актрисы Екатерины Васильевой вышел не менее скандальным, чем любовь с Осетинским.
«Первым моим мужем был Антон Васильев, отец моего сына Васи и брат Екатерины Васильевой, - вздыхала Лилия. - Антон не хотел признавать сына, утверждал, что бесплоден и что Васька не от него. Даже вызвал бригаду психиатрической помощи, заявив, что у меня послеродовая горячка и я ненормальная, гулящая. Все родственники Антона, включая его сестру, устроили мне травлю. Екатерина Васильева даже пришла на суд, чтобы отнять у меня квартиру».
Со вторым мужем - актером театра «Современник» Николаем Попковым семейный союз, по ее словам, тоже оказался неудачным. Впрочем, далеко не обо всех своих возлюбленных Лилия говорит плохо.
«С Сашей Абдуловым у нас была романтика, - писала она в автобиографическом романе «Везучая». - Мы вместе снимались в фильме «Чародеи», а после съемок гуляли по ночной Москве, тусили… целовались».
С пониманием Макеева относится даже к Прыгунову, который заставил ее избавиться от их нерожденного ребенка, хотя обещал жениться: «Я не стала молчать, когда Прыгунов заставил меня сделать аборт, потому что об этом говорить нужно. Впрочем, я простила и Льва. Простила, но не забыла его поступок».
А вот от своего однокурсника по Школе-студии МХАТ Александра Балуева Лилия шарахалась. При этом самой большой своей любовью Лилия Макеева, несмотря ни на что, называет Осетинского:
«Он много мне дал. Научил говорить, одеваться, преподносить себя. Хотя я не сторонница его метода, который он опробовал на своей дочери Полине «дубль - стресс», но признаю, что человеком он был необыкновенным, посвященным в какие-то тайны… Мне очень жалко Полину, которую он мучил, заставляя заниматься без перерыва от утра до ночи и доводя до истерики. Он навредил ее психике, и я понимаю Полину и сочувствую ей».