Скоро на экранах ⟩ «Аватар-2» Джеймса Кэмерона может войти в историю кино как самый дорогой проект

О съемках «Аватара 2» режиссер рассказал в интервью Арнольда Шварценеггера, которое вышло на Youtube. Джеймс Кэмерон признался, что и третья часть франшизы отснята на 95%. Поэтому переносить премьеру будущей ленты с 2022 года, вероятно, не будут.

«COVID-19 повлиял на нас, как и на всех остальных. Мы потеряли около 4,5 месяца. В итоге мы отложили премьеру на год – до декабря 2022 года. Но это не значит, что у меня появился лишний год для работы над фильмом. Сейчас мы на съемках в Новой Зеландии... Мы полностью закончили «Аватар 2» и где-то на 95% отсняли «Аватар 3»», – отметил Джеймс Кэмерон.

А вот деталей проекта режиссер решил не рассекречивать, отметив только, что «Аватар 2» поднимет темы экологии и конфликта поколений. Впереди у команды Джеймса Кэмерона – кропотливая работа над созданием графики и монтажом ленты. Первые кадры со съемок и графической работы Джеймс Кэмерон показал в сети.

Что известно о новом фильме «Аватар»

Фильм «Аватар 2» имеет все шансы войти в историю кино как самый дорогой проект. Для съемок ленты Джеймс Кэмерон заказал создание специального большого бассейна, где и сняли почти все сцены с главными актерами. Кроме этого, графика «Аватара» обойдется авторам в миллионы долларов. Однако все затраты того стоят, ведь фильм стал одним из самых ожидаемых в мире.

Детали сюжета строго держатся в секрете. Пока известно, что главным героем «Аватара 2» будет солдат Джейк Салли, который перевоплотится в своего аватара и возглавит народ на'ви. На этот раз все события будут происходить в подводном мире Пандора, которую стремятся захватить люди. Чтобы защитить могучие реликвии и существ, Джейк Салли возглавит отряд по обороне края.

Главные актеры фильма « Аватар-2»:

Зои Салдана

Сэм Уортингтон

Вин Дизель

Кейт Уинслет

Хлоя Коулман

Сигурни Уивер

Джемейн Клемент