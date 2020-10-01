СМОТРИ ⟩ Таллиннские приюты для животных устраивают суперакцию в октябре!

По словам Трийну Прикси, генерального директора Varjupaikade MTÜ, кампания сосредоточена на черных кошках, потому что им труднее найти новый дом, чем другим, и их пребывание в приюте часто растягивается на долгое время.

«Черные коты и кошки могут стать такими же хорошими друзьями и верными товарищами, как и пестрые, красные или белые кошки»,

- говорит Трийну.

Месяц черной кошки проводится в приютах уже седьмой раз. Если в октябре 2018 года таким способом нашли дом 52 черных кошки, то в прошлом году нашедших семью кошек стало 85. В настоящее время 130 черных кошек ждут нового дома в шести приютах Varjupaikade MTÜ, но в октябре их точно будет больше.

В этом году к кампании присоединился шоколадный бренд Kalev Nurr, который дает приютным кошкам один цент за каждый продукт, купленный в октябре. Кроме того, в октябре Nurr принесет в кондитерские и интернет-магазины Kalev специальный шоколад, выручка от продаж которого полностью пойдет на содержание кошек в приютах.

Информация о черных кошках, ожидающих в приютах, доступна на данном сайте. Вы можете ближе познакомиться с кошками в приютах на территории. С приютом следует связаться заранее, чтобы договориться о посещении.

Все кошки, которые будут переданы в дар, были вакцинированы, чипированы и, если позволяет возраст, стерилизованы или кастрированы. «В то же время мы всегда хотим убедиться, что взять домашнее животное - это обдуманное решение, прежде чем отдавать его. Наша цель - сделать так, чтобы у животных был дом на всю жизнь, - сказала Прикс.