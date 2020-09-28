«Лицо как маска»: 66-летняя Любовь Успенская «омолодилась» до неузнаваемости

Подписчики уличили королеву русского шансона в чрезмерной обработке фотографии в фотошопе: «Старушка все молодеет. Хотя скорее — это все фотошоп животворящий», «Люба, хватит фотошопить! А то опять повысят пенсионный возраст», «Пальто, тело и голова отдельной жизнью живут», «Почему лицо выглядит как маска?!», «Еще немного, и спиртное в магазинах без паспорта продавать не будут», «А Любаша все молодеет, скоро будет совсем юная», — иронизируют в комментариях.

Аудитория попыталась призвать Успенскую быть собой и прекратить молодиться: «Не старайтесь выглядеть моложе — будете выглядеть смешно. Надо выглядеть хорошо, но на свой возраст», «Превращается в мумию», «Это называется седина в бороду, бес в ребро».

Однако, нашлись и те, кто встал на защиту любимицы: «Люба никого не слушайте, завидуют», «Вы красавица! Дай Бог вам здоровья, женского счастья!», «Люба, вы шикарная», «Любонька - красавица! Смотреть на нее одно удовольствие! Правильно, что следит за собой! Умница», — восхитились поклонники Успенской.