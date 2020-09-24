ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как выглядит собственный остров эстонского рэпера nublu

Остров Вяхелоо был выставлен на продажу несколько лет назад, но только месяц назад его приобрела фирма OÜ Kaigas, которая принадлежит 24-летнему nublu. Остров в один гектар находится в 80 километрах Таллинна. В объявлении было указано, что на острове можно построить порт и лодочный мостик.