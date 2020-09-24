Чт, 24.09.2020
Таллинн так запал NILETTO в душу, что он записал персональное послание для нас СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как выглядит собственный остров эстонского рэпера nublu

Как стало известно на днях, известный эстонский рэпер nublu купил недалеко от Таллинна, в заливе Хауанеэме, маленький остров.

Остров Вяхелоо был выставлен на продажу несколько лет назад, но только месяц назад его приобрела фирма OÜ Kaigas, которая принадлежит 24-летнему nublu. Остров в один гектар находится в 80 километрах Таллинна. В объявлении было указано, что на острове можно построить порт и лодочный мостик.

Смотрите в галерее, как выглядит собственный остров самого известного рэпера Эстонии!

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