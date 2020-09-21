ФОТО ⟩ Раймонд Кальюлайд пошел по стопам Лукашенко: берет своего ребенка на работу и приучает к высшему обществу

«Иида впервые посетила мою работу. Здесь, в Белом зале Рийгикогу, заседали 120 членов Учредительного собрания, и именно здесь 15 июня 1920 года была принята первая конституция Эстонской Республики», - написал Раймонд Кальюлайд в своем сообщении в Facebook.

Iida oli mul eile esimest korda tööl külas. Siin Riigikogu Valges saalis pidasid istungeid 120 Asutava Kogu liiget ja just siin võeti 15. juunil 1920 vastu Eesti Vabariigi esimene põhiseadus. Posted by Raimond Kaljulaid on Sunday, September 20, 2020

«Так похожа на папу!», «Какие вы милые», «С раннего детства в хорошем обществе...», - писали подписчики в комментариях под постом.

Николай Лукашенко регулярно появляется вместе с отцом на официальных мероприятиях. Первое появление Николая Лукашенко на публичном мероприятии состоялось в апреле 2008 года — мальчик, которому на тот момент было три года семь месяцев, вместе с отцом принял участие в республиканском субботнике на стройплощадке «Минск-Арены».