Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года

Не исключено, что удача на этой неделе будет переменчива. Это будут нелегкие дни для многих знаков Зодиака, предупреждает астролог и советует взять все под контроль и не пускать дела на самотек.

Овен

Для Овнов в эти семь дней будут открыты все двери - можно выбирать любой путь развития отношений, а также любой путь достижения целей на работе и в бизнесе. Главное - никого не обманывать и не выводить из себя. Также очень важно действовать самостоятельно, опасаясь токсичных людей.

В целом это будет очень позитивная неделя, когда Овнам удастся поставить перед собой новые цели и понять, в каком направлении двигаться дальше.

Выделить однозначно позитивные или негативные дни нельзя - звезды и планеты находятся в состоянии, когда все может измениться за пару часов. Каждый новый день можно назвать новой жизнью с новыми возможностями и опасностями.

Телец

У Тельцов ожидается трудное начало недели, потому что в первые три дня звезды и планеты будут в сильном диссонансе. Возможно, что Тельцам не везет в жизни из-за энергетических причин, а не из-за звезд. В этом случае проблемы останутся с ними вплоть до воскресенья. В таком случае стоит задуматься о кардинальных переменах в образе жизни.

Тельцам необходимо научиться задавать правильные вопросы. Не стоит искать ответы на них при помощи окружающих людей. Нужно спросить самих себя: «Почему со мной это происходит?». Стоит обратиться к интуиции, к внутреннему голосу. Только он подскажет верные ответы на вопросы о том, как дальше жить и что дальше делать.

Близнецы

У Близнецов начинается интересный и необычный период. На этой неделе их ожидают как большие взлеты, так и большие падения. Чтобы исключить последнее, придется сильно постараться. Источником неудач для Близнецов могут стать вредные привычки. Нужно бороться с ними и вставать на путь очищения.

Судьба может подарить Близнецам большую удачу в любви. Вполне возможно, что звезды помогут встретить интересного человека. Это может быть потенциальный лучший друг или вторая половинка. Это не обязательно будет реальная встреча, обратить внимание стоит на социальные сети и сайты знакомств.

Рак

Наступает важное время, в которое Ракам стоит заняться чисткой информационного поля: необходимо удалить старые номера, спам в почте, ненужные и плохие фотографии. Это очень важно, поскольку информационные потоки без этого замедлятся и ослабнут. Это значит, что затруднится процесс обучения, а также начнутся проблемы с общением.