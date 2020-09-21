Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года

Известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина постоянно делится своими прогнозами на предстоящую неделю. Ее советы и рекомендации помогут вам стать успешнее и удачливее во всех сферах жизни, пишет RUS TVNET.
Не исключено, что удача на этой неделе будет переменчива. Это будут нелегкие дни для многих знаков Зодиака, предупреждает астролог и советует взять все под контроль и не пускать дела на самотек.
Овен
Для Овнов в эти семь дней будут открыты все двери - можно выбирать любой путь развития отношений, а также любой путь достижения целей на работе и в бизнесе. Главное - никого не обманывать и не выводить из себя. Также очень важно действовать самостоятельно, опасаясь токсичных людей.
В целом это будет очень позитивная неделя, когда Овнам удастся поставить перед собой новые цели и понять, в каком направлении двигаться дальше.
Выделить однозначно позитивные или негативные дни нельзя - звезды и планеты находятся в состоянии, когда все может измениться за пару часов. Каждый новый день можно назвать новой жизнью с новыми возможностями и опасностями.
Телец
У Тельцов ожидается трудное начало недели, потому что в первые три дня звезды и планеты будут в сильном диссонансе. Возможно, что Тельцам не везет в жизни из-за энергетических причин, а не из-за звезд. В этом случае проблемы останутся с ними вплоть до воскресенья. В таком случае стоит задуматься о кардинальных переменах в образе жизни.
Тельцам необходимо научиться задавать правильные вопросы. Не стоит искать ответы на них при помощи окружающих людей. Нужно спросить самих себя: «Почему со мной это происходит?». Стоит обратиться к интуиции, к внутреннему голосу. Только он подскажет верные ответы на вопросы о том, как дальше жить и что дальше делать.
Близнецы
У Близнецов начинается интересный и необычный период. На этой неделе их ожидают как большие взлеты, так и большие падения. Чтобы исключить последнее, придется сильно постараться. Источником неудач для Близнецов могут стать вредные привычки. Нужно бороться с ними и вставать на путь очищения.
Судьба может подарить Близнецам большую удачу в любви. Вполне возможно, что звезды помогут встретить интересного человека. Это может быть потенциальный лучший друг или вторая половинка. Это не обязательно будет реальная встреча, обратить внимание стоит на социальные сети и сайты знакомств.
Рак
Наступает важное время, в которое Ракам стоит заняться чисткой информационного поля: необходимо удалить старые номера, спам в почте, ненужные и плохие фотографии. Это очень важно, поскольку информационные потоки без этого замедлятся и ослабнут. Это значит, что затруднится процесс обучения, а также начнутся проблемы с общением.
Люди будут говорить одно, а Раки слышать другое и наоборот. Процесс коммуникации будет затруднен. Понять незнакомого человека будет очень сложно, поэтому лучше не заводить новых знакомств или хотя бы не разговаривать на сложные жизненные темы. На этой неделе важно больше отдыхать. Астролог рекомендует менять обстановку и радовать себя приятными мелочами.
Лев
С 22 по 24 сентября Львов ожидает не самый благоприятный период, предупреждает Василиса Володина. На работе и дома могут возникнуть проблемы, способные выбить из колеи, накопится много раздражения и негатива.
На этой неделе лучше не совершать дорогостоящие покупки. Если не считать деньги, можно сильно пожалеть в обозримом будущем. Все финансовые решения лучше принимать совместно со своей половинкой или обращаться за помощью и советом к родным и лучшим друзьям. Самые позитивные дни недели - понедельник и суббота, но даже в эти дни лучше не рисковать.
Дева
Девам стоит сфокусироваться на самом важном. Энергии хватит на любые дела. Нужна лишь капелька уверенности и удачи. Звезды и планеты в благоприятном положении, поэтому можно опираться на интуицию.
В любовной сфере успех ждет тех Дев, которые уже находятся в отношениях. Им удастся найти общий язык со своей половинкой и решить все разногласия, уверяет астролог. Одиноким представителям этого знака лучше избегать мимолетных романов - они могут закончиться не самым благоприятным образом. Если хочется флирта, лучше ограничиться социальными сетями.
Весы
Эта неделя будет достаточно удачной для представителей данного знака Зодиака. Единственная проблема, которая может возникнуть - это обострение негатива со стороны токсичных людей и энергетических вампиров. В работе и других сферах лучше не опираться на советы окружающих - люди могут намеренно пустить по ложному пути.
Весы смело могут заняться изменением внешности, покупкой новой одежды. Астролог советует сделать уборку в доме, выбросить ненужный хлам. Пока в доме есть что-то ненужное и лишнее, новое появляться не начнет. Старые вещи привлекают бедность и болезни, так что не нужно их копить.
Скорпион
Со стороны окружающих на Скорпионов в первой половине недели может обрушиться град критики. Чтобы справиться с потоком негатива со стороны незнакомых людей или коллег и начальства, нужно стать увереннее в себе. Чтобы исключить размолвки с любимым человеком или близкими родственниками, необходимо быть внимательнее и добрее к ним.
Что касается работы, то в этой сфере Скорпионам понадобится больше усидчивости и трудолюбия: без этого не получится стать успешнее и повысить доходы. Людям этого знака, по словам астролога, понадобится много позитивной энергии. Нужно заряжать себя ею каждый день, так как звезды и планеты сейчас не в самом лучшем положении.
Стрелец
Стрельцы входят в число самых активных и энергичных знаков Зодиака. Чтобы поддерживать этот статус, им необходимо соблюдать режим, высыпаться и вовремя отдыхать. Переутомление негативно скажется на продуктивности в делах и работе. Именно поэтому нужно следить за своим здоровьем и самочувствием.
На этой неделе Стрельцам можно быть самими собой. Не стоит обманывать себя или окружающих для того, чтобы понравиться им. Нужно быть честными и открытыми.
В противном случае люди будут неискренними в ответ. Эти семь дней прекрасно подходят для вложения средств в образование, в создание нового бизнеса. В любви тоже предстоит удачный период.
Козерог
Чтобы найти друга или партнера, а также получить правдивый ответ на любой вопрос, Козерогам лучше общаться с искренними людьми, которые вряд ли будут кого-то обманывать и играть на два фронта. Они станут лучшими партнерами практически во всех вопросах.
На этой неделе представителям данного знака Зодиака астролог не рекомендует нервничать. Если позволить себе выйти из себя, можно серьезно подмочить репутацию или потерять контроль над ситуацией. Спокойствие сейчас - лучший способ добиться наилучших результатов в любой сфере. Не нужно пренебрегать своим здоровьем в период с 21 по 27 сентября.
Водолей
В жизни Водолеев может наступить неприятный период со множеством неурядиц. Астролог советует им не переживать по мелочам и рекомендует общаться с добрыми и открытыми людьми. Поднять настроение Водолеям помогут шопинг и развлечения, но лучше не тратить слишком много денег.
Вторая половина недели и особенно выходные - отличное время для общения с любимым человеком и родственниками. Водолеям стоит избегать длительного уединения, апатии. В первые несколько дней недели очень негативно на любовных и родственных отношениях могут сказаться скупость и ревность.
Рыбы
Рыбам Василиса Володина советует оставить прошлое в прошлом и сфокусироваться на будущем, избавиться от апатии, обид и негативных мыслей, поскольку все это якорем будет тянуть представителей данного знака ко дну. Не стоит уединяться и заниматься самокопанием - это чревато очень негативными последствиями.
Надо набраться терпением, чтобы обрести радость. Также Рыбам стоит избегать длительного пребывания рядом с неприятными людьми и переутомлений. Если следовать всем этим рекомендациям, можно будет не только остаться на плаву, но и в значительной степени преуспеть в самых разных делах.