Меган Маркл и принц Гарри требуют за свои выступления миллион долларов

Переехав в США на «вольные хлеба», Меган Маркл и принц Гарри хотели зарабатывать с помощью общественной деятельности, а именно принимать участие в различных конференциях за приличную сумму. Однако супруги подняли слишком высокий ценник и требуют за свое появление на мероприятии ни много ни мало миллион долларов, пишет Экспресс газета.
Помимо денежного вознаграждения, Меган и Гарри хотят иметь возможность менять детали мероприятия и требуют охрану как для королевских персон, хотя таковыми уже не являются. В итоге даже крупные компании не особо заинтересованы в том, чтобы приглашать чету на мероприятия и выступления.
— передает слова специалистов Daily Mail.
На днях стало известно, что Меган и Гарри изъявили желание больше не упоминать в прессе их титулы, от которых они отреклись еще в начале этого года. Ранее во всех зарубежных СМИ супругов представляли как герцогов Сассекских.