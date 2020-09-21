Пн, 21.09.2020
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Меган Маркл и принц Гарри требуют за свои выступления миллион долларов

Меган Маркл и принц Гарри.

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Переехав в США на «вольные хлеба», Меган Маркл и принц Гарри хотели зарабатывать с помощью общественной деятельности, а именно принимать участие в различных конференциях за приличную сумму. Однако супруги подняли слишком высокий ценник и требуют за свое появление на мероприятии ни много ни мало миллион долларов, пишет Экспресс газета.

Помимо денежного вознаграждения, Меган и Гарри хотят иметь возможность менять детали мероприятия и требуют охрану как для королевских персон, хотя таковыми уже не являются. В итоге даже крупные компании не особо заинтересованы в том, чтобы приглашать чету на мероприятия и выступления.

Клиентов может насторожить, что звездные гости хотят диктовать им настолько много своих правил. Реальный ценовой диапазон, на который они могут претендовать, это 250-400 тысяч долларов за выступление,

— передает слова специалистов Daily Mail.

На днях стало известно, что Меган и Гарри изъявили желание больше не упоминать в прессе их титулы, от которых они отреклись еще в начале этого года. Ранее во всех зарубежных СМИ супругов представляли как герцогов Сассекских.

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