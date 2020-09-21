Меган Маркл и принц Гарри требуют за свои выступления миллион долларов

Переехав в США на «вольные хлеба», Меган Маркл и принц Гарри хотели зарабатывать с помощью общественной деятельности, а именно принимать участие в различных конференциях за приличную сумму. Однако супруги подняли слишком высокий ценник и требуют за свое появление на мероприятии ни много ни мало миллион долларов, пишет Экспресс газета.