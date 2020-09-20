Супруга Евгения Петросяна рассказала о суррогатном материнстве

16 сентября, в честь своего 75-летия, Евгений Петросян опубликовал в своем аккаунте соцсети «Инстаграм» фото с полугодовалым сыном. Таким образом сатирик подтвердил возникшие в начале года слухи о том, что в его браке с Татьяной Брухуновой родился ребенок, пишет Medikforum.ru .

31-летняя Брухунова, бывшая помощница мэтра, ставшая его супругой после развода с Еленой Степаненко, тоже появилась в соцсети и рассказала, имело ли место суррогатное материнство. По словам Татьяны, никакой суррогатной матери не было, она сама выносила и родила малыша. В ожидании ребенка супруга Петросяна как могла скрывала этот факт. Будучи беременной, она публиковала свои старые или портретные снимки, не позволяющие заподозрить ее «интересного положения». Кроме того, сохранить в тайне факт беременности невольно помогла ситуация с пандемией коронавируса и связанные с ней ограничения. Весной Брухунова рассказывала, что подолгу не выходит из дома, что казалось вполне естественным.