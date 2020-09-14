Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram

В субботу, 12 сентября, Анастасия Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев отметили 12-ю годовщину свадьбы. Больная раком актриса уже несколько месяцев не появлялась в Сети, а в честь своего праздника опубликовала пост в Instagram. О болезни звезда "Моей прекрасной няни" по-прежнему ничего не говорит, пишет Сегодня.