Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram

В субботу, 12 сентября, Анастасия Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев отметили 12-ю годовщину свадьбы. Больная раком актриса уже несколько месяцев не появлялась в Сети, а в честь своего праздника опубликовала пост в Instagram. О болезни звезда "Моей прекрасной няни" по-прежнему ничего не говорит, пишет Сегодня.
Снимки, которыми актриса поделилась на странице в соцсети, посвящены их с мужем годовщине.
Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество,
– подписала публикацию Анастасия.
Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе прошлого года. По информации СМИ, у актрисы рак мозга. Длительное время родственники знаменитости не давали никаких комментариев, но после все же подтвердили, что у Заворотнюк диагностировали глиобластому.