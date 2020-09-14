Пн, 14.09.2020
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Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram

Анастасия Заворотнюк.

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

В субботу, 12 сентября, Анастасия Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев отметили 12-ю годовщину свадьбы. Больная раком актриса уже несколько месяцев не появлялась в Сети, а в честь своего праздника опубликовала пост в Instagram. О болезни звезда "Моей прекрасной няни" по-прежнему ничего не говорит, пишет Сегодня.

Снимки, которыми актриса поделилась на странице в соцсети, посвящены их с мужем годовщине.

Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество,

– подписала публикацию Анастасия.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе прошлого года. По информации СМИ, у актрисы рак мозга. Длительное время родственники знаменитости не давали никаких комментариев, но после все же подтвердили, что у Заворотнюк диагностировали глиобластому.

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