Охранник Пэрис Хилтон и дочери Дональда Трампа нашел свое призвание в Таллинне
Он служил в одном из самых опасных подразделений вооруженных сил США, разогревал концерты известных американских рок-групп, охранял звезд и их детей. А теперь он уже три года живет в Таллинне и занимается чем-то совершенно другим.
Причина, по которой Натан Попа (29), американец, бывший телохранитель нескольких известных людей, внезапно нашел свой дом в Эстонии, кроется в Нью-Йорке в семидесятых годах, когда он еще не родился. Все началось после того, как его отца, Альберта, пырнули отверткой, потому что тот вмешался в попытку изнасилования. Потом Альберт Попа переосмыслил свою жизнь и занимался граффити, постоянно убегая от полиции. Из-за его телосложения его прозвали Конан в честь героя Арнольда Шварценеггера. И он как Конан всегда был неуловимым, пишет Elu24.ee.
Точно так же, после нескольких ярких жизненных этапов, его сын Натан пришел к эстетике эпохи Возрождения, но чтобы найти настоящее призвание в своей жизни, ему пришлось приехать в Таллинн.
Его фотографии в средневековой эстетике висят в замке Вастселийна. Эти фотографии были сделаны в средневековом ресторане Olde Hansa в Старом городе Таллинна, где Попа был радушно принят. В своих работах Натан Попа снимает обычных людей, не моделей. Он убежден, что хороший фотограф может выявить красоту в обычных людях. «Посмотрите, какие они красивые в крестьянской одежде!» - он говорит.
Ранее в жизни Натана не было никаких признаков того, что он станет фотографом и режиссером, не говоря уже о том, что из своего родного города Нью-Йорка он уедет в Эстонию, к которой он не имел никакого отношения, пока младший брат Дэвид не женился четыре года назад на финке. На свадебной вечеринке в Хельсинки Натан совершил морскую прогулку в Таллинн. Он так вдохновился столицей, что через час решил переехать жить в Таллинн.
«Я ненавижу Нью-Йорк», - быстро и эмоционально отвечает Попа. Натан сожалеет о том, что, в отличие от эпохи Возрождения, красота больше не ценится как таковая, а служит материализму. Его не увлекают рекламные изображения с полуобнаженными супермоделями с дорогими сумочками в руках.
«Если вы родились в гетто и видели, как вашему отцу, поклоннику классического искусства, постоянно приходилось сражаться, армия действительно может стать тем местом, где вы чувствуете себя как дома. 101-я воздушно-десантная дивизия - это воздушно-десантное подразделение, одно из самых боеспособных и вызывающих страх в Вооруженных силах США», - вспоминает он.
Как фотограф Натан Попа многому научился у картин старых мастеров
После армии он поехал во Флориду, где поступил в автошколу Harley-Davidson и по ночам работал в баре вышибалой. Затем он переехал в Теннесси, где два с половиной года играл на гитаре в группе Eyetooth, разогревая рок-группы, такие как Puddle of Mudd, Saliva, Hed PE, Pop Evil, Blue Phoenix. Затем вместе с невестой улетел обратно в Нью-Йорк в надежде жениться, но вместо этого они расстались. Благодаря своему военному опыту Попа устроился на работу в охранную компанию, которая в основном защищала детей знаменитостей, таких как: сын музыканта Джона Бон Джови, дочь актера Марка Руффало и сын телезвезды Кимберли Гилфойл, а также Пэрис Хилтон и дочь Дональда Трампа Тиффани.
«Эта работа была напряженной, особенно с детьми», - вспоминает Попа. «Потому что если с ними что-нибудь случится, тебе конец». Но как телохранитель он тоже служил очень хорошо. Попа обеспечил себе финансовую поддержку, которая позволила ему три года назад с французским паспортом в кармане, поскольку его мать француженка, совершить прыжок в неизвестность, в Эстонию.
В Таллинне Попа наконец открыл то, что ему действительно нравится в жизни: «Мне нравится средневековье - то, чего нет в Америке и что там никого не интересует. Я люблю классическую красоту эпохи Возрождения. Красота - это высшая ценность, а не средство заработка». Попа признает, что ему нравятся фотография и кино - потому что у него нет терпения рисовать. «Кино - моя страсть», - добавляет он.
Картины со средневековой эстетикой настолько правдивы, как описывает Натан Попа, будто правда ударила вас в лицо. Сейчас он заканчивает 40-минутный фильм «Королевство воров», рассказывающий о таллиннских мифах и легендах, а за ним - мифологически-реалистический фильм о крестоносцах «Принц». «Каждый раз, когда вы что-то делаете, вы узнаете о себе что-то новое. Вы обретаете опыт и передаете его », - говорит Попа.
Натан Попа утверждает, что, поскольку жизнь в средние века была намного короче, чем сейчас, все в жизни имело больший смысл. «Любовь и гнев тогда были еще сильнее, чем сегодня», - говорит он.