Охранник Пэрис Хилтон и дочери Дональда Трампа нашел свое призвание в Таллинне

Причина, по которой Натан Попа (29), американец, бывший телохранитель нескольких известных людей, внезапно нашел свой дом в Эстонии, кроется в Нью-Йорке в семидесятых годах, когда он еще не родился. Все началось после того, как его отца, Альберта, пырнули отверткой, потому что тот вмешался в попытку изнасилования. Потом Альберт Попа переосмыслил свою жизнь и занимался граффити, постоянно убегая от полиции. Из-за его телосложения его прозвали Конан в честь героя Арнольда Шварценеггера. И он как Конан всегда был неуловимым, пишет Elu24.ee.

Натан Попа ФОТО: Натан Попа

Точно так же, после нескольких ярких жизненных этапов, его сын Натан пришел к эстетике эпохи Возрождения, но чтобы найти настоящее призвание в своей жизни, ему пришлось приехать в Таллинн.

ФОТО: Натан Попа

Его фотографии в средневековой эстетике висят в замке Вастселийна. Эти фотографии были сделаны в средневековом ресторане Olde Hansa в Старом городе Таллинна, где Попа был радушно принят. В своих работах Натан Попа снимает обычных людей, не моделей. Он убежден, что хороший фотограф может выявить красоту в обычных людях. «Посмотрите, какие они красивые в крестьянской одежде!» - он говорит.

ФОТО: Натан Попа

Ранее в жизни Натана не было никаких признаков того, что он станет фотографом и режиссером, не говоря уже о том, что из своего родного города Нью-Йорка он уедет в Эстонию, к которой он не имел никакого отношения, пока младший брат Дэвид не женился четыре года назад на финке. На свадебной вечеринке в Хельсинки Натан совершил морскую прогулку в Таллинн. Он так вдохновился столицей, что через час решил переехать жить в Таллинн.

"Герцог" ФОТО: Натан Попа

«Я ненавижу Нью-Йорк», - быстро и эмоционально отвечает Попа. Натан сожалеет о том, что, в отличие от эпохи Возрождения, красота больше не ценится как таковая, а служит материализму. Его не увлекают рекламные изображения с полуобнаженными супермоделями с дорогими сумочками в руках.

ФОТО: Натан Попа

«Если вы родились в гетто и видели, как вашему отцу, поклоннику классического искусства, постоянно приходилось сражаться, армия действительно может стать тем местом, где вы чувствуете себя как дома. 101-я воздушно-десантная дивизия - это воздушно-десантное подразделение, одно из самых боеспособных и вызывающих страх в Вооруженных силах США», - вспоминает он.

ФОТО: Натан Попа

Как фотограф Натан Попа многому научился у картин старых мастеров