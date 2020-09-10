Подпевайте под «Юность» ⟩ Limon разыгрывает билеты на концерт группы Dabro

Думаем, что многие слышали строчки: «Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя…»

В субботу, 5 декабря 2020, в Таллинне впервые выступит популярная молодежная группа Dabro. В состав коллектива входят два родных брата — Иван и Михаил Засидкевичи. Они же являются продюсерами собственного проекта.

Dabro ФОТО: скриншот instagram.com/dabro_music

«Dabro» — это душевные песни с актуальными темами. Это новое явление современной музыкальной индустрии, которое вдохновляет своим примером сотни тысяч людей по всему миру!

Концерт будет проходить в клубе Cathouse. Двери откроются в девять вечера и мероприятия будет продолжаться до трех ночи. Вход на мероприятия с 16+. Заказать столики можно по этому адресу: Info@mjproduction.ee

Билеты можно будет приобрести на сайте организаторов мероприятия пройдя по данной ссылке.

Условия конкурса: поставить лайк странице Limon.ee на Facebook и отметить в комментарии к посту розыгрыша имя человека с кем бы вы хотели пойти на концерт.

Победители определятся 10 ноября! Удачи!