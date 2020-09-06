УДИВИЛ! ⟩ У Данилы Козловского новая возлюбленная, и вы ее прекрасно знаете

Как сообщает Telegram-канал Peopletalk звезду фильма «Легенда № 17» Данилу Козловского заметили на отдыхе в Бодруме в компании молодой коллеги. Спутницей 35-летнего актера стала 33-летная Оксана Акиньшина, известная ролями в картинах «Рассвет» и «СуперБобровы», а также совместной жизнью с Сергеем Шнуровым..

Искра между актерами могла вспыхнуть на съемках картины «Чернобыль. Бездна», постановщиком которой выступил Данила Козловский. Официально Данила еще не свободен: его связывают отношения с актрисой и режиссером Ольгой Зуевой, которая сняла возлюбленного в фильме «На районе» в 2018 году. Сейчас она вместе с дочкой от Козловского проживает в США, и то, что Данила отдыхает в Турции без нее, наводит на мысли о его романе с молодой актрисой.