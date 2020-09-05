Недопонимание с любимым человеком у Рыб, финансовые проблемы у Овнов: гороскоп на 5 сентября

Нежелательно заниматься любой тяжелой работой, интеллектуальной или физической. В делах, которые представляются особенно важными, могут возникнуть затруднения. Возможны неудачные совпадения, встречи с людьми, не вызывающими симпатии. Однако и приятные сюрпризы не исключены.

Овен

Овнам придется применить изобретательность и фантазию, чтобы решить задачи, которые ставит сегодня перед ними судьба. День не назовешь простым, но и преодоление трудностей можно превратить в увлекательное и интересное дело, тем более, что на помощь вам готовы прийти родственники и старшие друзья. Взаимопонимание с любимым человеком не назовешь полным, возможны ссоры из-за пустяков, взаимные упреки, лишенные оснований.

Финансовая ситуация не слишком хороша, многим представителям знака придется сократить расходы. Однако это никак не скажется на вашем образе жизни; по крайней мере, отказываться от запланированных удовольствий и развлечений не придется.

Телец

Тельцам стоит отложить дела и обратить внимание на состояние дел в сфере романтических отношений – именно в этой важнейшей области сегодня могут произойти важные события. На недостаток внимания со стороны представителей противоположного пола жаловаться не придется, для знакомств и свиданий день вполне подходит. Ничуть не хуже складывается и ситуация в семье: недостаток взаимопонимания вам не грозит.

Звезды советуют отказаться от утомительных поездок и тяжелой работы – Тельцы заслужили право хорошо отдохнуть и повеселиться от души. Непременно порадует вас встреча с друзьями детства и юности, а также человеком, к которому вы некогда питали нежные чувства.

Близнецы

День будет удачным для тех, кто планирует посвятить его учебе или творческой деятельности. Сегодня Близнецы легко усваивают информацию и находят ей достойное применение, делают неожиданные для окружающих умозаключения и легко догадываются о подлинных намерениях недоброжелателей, выдающих себя за друзей.

А вот в том, что касается личной жизни и романтических отношений интуиция, увы, оказывается совершенно беспомощной. Вы не только обижаете близкого человека напрасными подозрениями, но и все его поступки видите в ложном свете. Держите свою фантазию под контролем – она может завести вас слишком далеко!

Рак

Вас ждет не самый простой день, но перспектива преодолевать трудности и решать проблемы пугающей не кажется. Оптимизм и чувство юмора – это именно те качества, которые окажутся весьма кстати в борьбе с влиянием негативных тенденций. Осторожность тоже пригодится: именно благодаря ей вам удастся избежать сомнительных сделок и ошибок в расчетах. Очень хороший день для дружеского общения, возможны новые знакомства.

Непросто складываются лишь отношения с любимым человеком, и виной тому – недостаток взаимопонимания и ложная информация, которую вы вовремя не опровергли. Пора прояснить ситуацию, раскрыв некоторые секреты.

Лев