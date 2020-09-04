БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Торжественное вручение: посмотрите, кто в этом году получил авторитетные кинопремии EFTA в Эстонии!

Вчера вечером в концертном зале Alexela состоялось торжественное вручение премии Estonian Film and TV Awards 2020, перенесенное с весны на осень из-за коронавирусной ситуации. Смотрите большую галерею Elu24!
Всего было подано в сумме 213 заявок. 113 номинаций фильмов и 100 номинаций на получение телевизионных премий. Лучшее событие в этой области будет награждено в общей сложности 30 категориями, одна половина из которых — телевидение, а другая — категория фильмов.
Стоит отметить, что создатели известного эстонского фильма «Правда и справедливость», премьера которого состоялась в феврале 2019 года и завершилась к 100-летнему юбилею Эстонской Республики, подали заявку на получение награды только сейчас, а представлен он был в девяти категориях, включая номинацию на лучшего режиссера и лучший фильм. В прошлом году «Правда и справедливость» также выиграли эстонскую премию Virgin Painting Award.
Гала-концерт EFTA 2020 состоялся 3 сентября в концертном зале Alexela, который любители кино и телевидения могли также посмотреть на каналах ETV и ETV2. Главным организатором гала-концерта Estonian Film and Television Awards 2020 выступил Эстонский институт кино. Праздник провелся при поддержке LHV, Telia, Elisa и Эстонского культурного фонда. Партнеры по сотрудничеству — ERR, ETV, ETV2, Kanal2 и TV3.