БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Торжественное вручение: посмотрите, кто в этом году получил авторитетные кинопремии EFTA в Эстонии!

Всего было подано в сумме 213 заявок. 113 номинаций фильмов и 100 номинаций на получение телевизионных премий. Лучшее событие в этой области будет награждено в общей сложности 30 категориями, одна половина из которых — телевидение, а другая — категория фильмов.

Стоит отметить, что создатели известного эстонского фильма «Правда и справедливость», премьера которого состоялась в феврале 2019 года и завершилась к 100-летнему юбилею Эстонской Республики, подали заявку на получение награды только сейчас, а представлен он был в девяти категориях, включая номинацию на лучшего режиссера и лучший фильм. В прошлом году «Правда и справедливость» также выиграли эстонскую премию Virgin Painting Award.